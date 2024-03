Tatiana Roig acerca el arte a las personas con discapacidad visual

La artista plástica valenciana Tatiana Roig inaugura su primera exposición individual inclusiva este viernes en Galería Cuatro. Bajo el lema "Prohibido no tocar", la muestra, que se podrá visitar hasta el 11 de mayo, pretende que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar del arte a través de las manos y el oído. "En los museos siempre indican que no se pueden tocar las obras, pero aquí está prohibido no tocar. Quiero que sea inclusiva para que todos puedan disfrutar", señala la artista, quien indica que las obras también pretenden ser una estimulación para personas con alzhéimer o demencia.

La exposición recorre toda la obra de Roig -que se dio a conocer el pasado 2020 como artista emergente- desde sus inicios, marcados por las obras con texturas naturales, hasta la actualidad. Así, la preocupación por la naturaleza y la conservación del medio ambiente están muy presentes en sus pinturas y esculturas, en las cuales utiliza, en ocasiones, retales de otras obras y materiales de edificios en ruinas para crear sus características texturas. "Todas las piezas se pueden tocar para sentir las texturas", afirma.

Además, la muestra incluye carteles en braille para facilitar la compresión, un vídeo con audio explicativo sobre el proceso artístico y códigos QR. "Me reuní con la ONCE para ver cómo podía abordar la muestra. Las obras están situadas a una altura más baja para que la gente las pueda tocar y el espacio está despejado para que se puedan mover con facilidad", apunta la artista, quien señala que "es la primera exposición 100 % inclusiva en València".

Desde sus inicios durante la pandemia, la artista ha intentado ser inclusiva. Recuerda que vivía cerca de la ONCE cuando era pequeña. "Veía que, al cruzar la calle, se desviaban y yo salía corriendo a ayudarlos y guiarlos", recuerda. Reconoce que aquellas vivencias marcaron su manera de ver la vida. Por eso, anima a los otros espacios y galerías a ser más inclusivos para, en sus palabras, "derribar muros y que todos puedan disfrutar del arte".

Técnica propia

Las primeras obras de Roig mostraban paisajes abstractos creados con pigmentos naturales, rocas y sedimentos extraídos de la naturaleza. En 2023, y coincidiendo con su segunda maternidad, la artista decidió dar un viraje estético y crear una técnica propia que desemboca en su nueva serie. Bajo esta idea de lo añoso, desgastado y el concepto del paso del tiempo, ha creado una obra que es fruto de un proceso de investigación que le ha llevado algo más de un año.

