Así es "La casa", la película basada en el cómic de Paco Roca

"La casa", la película dirigida por Álex Montoya, basada en la novela gráfica del mismo título de Paco Roca y rodada en la "casa" original del dibujante en Olocau, ya ha hecho público su trailer oficial a tres semanas del estreno.

"La casa" ya pudo ser vista en el pasado Festival de Cine de Málaga, donde recibió cinco premios durante este evento, incluyendo el Premio Feroz Puerta Oscura que otorgan miembros de la Asociación de Informadores Cinematográficos acreditados en el festival. Además de este premio de la crítica, La casa ha recibido otros cuatro reconocimientos: las biznagas de plata al mejor guion (escrito también por Montoya), a la mejor música y la del premio del público, además del premio del jurado joven.

A partir del 1 de mayo

La película llegará a las salas el 1 de mayo y está protagonizada por David Verdaguer (Verano, 1993, Los días que vendrán), Óscar de la Fuente (El buen patrón, El reino) y la valenciana Lorena López (Cinco lobitos, Nosotros no nos mataremos con pistolas). También cuenta con Luis Callejo, Olivia Molina, María Romanillos, Marta Belenguer, Jordi Aguilar, Miguel Rellán y Tosca Montoya.

VLC Olocau. Rodaje de la película “!La Casa”, basada en el cómic de Paco Roca. / Daniel Tortajada

Producida por Nakamura Films y Raw Producciones, La casa recoge la historia de tres hermanos que vuelven un año después de la muerte de su padre a la casa familiar donde crecieron. Su intención es venderla, pero con cada trasto que tiran se enfrentan a los recuerdos. Temen estar deshaciéndose del pasado, del recuerdo de su padre, pero también del suyo propio.

"Rodamos #LaCasa a finales de 2022 con un el mejor equipo.Ahora, tras una larga posproducción y un celebrado paso por Málaga, os presentamos el Tráiler Oficial a 3 semanas de su estreno en cines de toda España. Ojalá os guste lo suficiente para acercaros a las salas!!!", ha escrito Álex Montoya en su cuenta de X.

Del papel al celuloide

La casa original construida por el padre de Paco Roca en Olocau es también “La casa”, aunque el equipo de arte de la película tuvo que hacer un importante pero bien escondido trabajo previo para que se pareciese más a la del cómic que a la real. Montoya, el director, explicaba durante el rodaje a Levante-EMV que, después de que el proyecto se retrasara varios años por problemas de financiación, Roca ya no esperaba que la película se rodara. “Se puso a reformarla, así que hemos tenido que hacer una especie de trampantojo para poner la pérgola porque nunca ha existido o la piscina y la huerta”, señala el realizador.

La de “La casa” no es la primera adaptación al cine de una novela gráfica de Paco Roca. “Arrugas” fue un film de animación, “La fortuna” una serie dirigida por Alejandro Amenabar y “Memorias de un hombre en pijama”, un proyecto del que el dibujante valenciano acabó desvinculándose. Tampoco se ha implicado en esta adaptación, más allá de ceder su casa como escenario.

Sobre esta adaptación, el autor del cómic, Paco Roca asegura que "esta experiencia es muy diferente a otras veces que he trabajado con animación o incluso al propio hecho de dibujar, donde estás creando tu mundo de cero con un presupuesto infinito. Ahora que estoy viendo el rodaje, me parece increíble todo el montaje que hay para intentar recrear esos dibujos y la verdad es que me parece un reto muy grande. La casa para mi es un proyecto muy especial, ya que hice esta historia cuando mi padre acababa de fallecer. Para mí, hacer un cómic es reflexionar sobre un tema poner en orden lo que en ese momento estaba sintiendo, y por eso es uno de los cómics más especiales que he hecho, porque me ha cambiado la vida, profesionalmente y personalmente".