"La casa", el nuevo largometraje de Álex Montoya, ha finalizado su rodaje en diferentes localizaciones de València. La película, basada en el cómic homónimo de Paco Roca, está protagonizada por David Verdaguer, Luis Callejo, Óscar De la Fuente, Olivia Molina, María Romanillos, Lorena López, Marta Belenguer, Jordi Aguilar, y con la colaboración especial de Miguel Rellán.

Antonio ha muerto y sus tres hijos, con sus respectivas familias, se reúnen unos días en la humilde segunda residencia que su padre levantó y cuidó, para adecentarla de cara a venderla. Pero los recuerdos, los secretos y las viejas disputas hacen su aparición y complican todo el proceso. 'La casa' es una historia que se repite todos los años en el seno de miles de familias. Las paredes del hogar observan en silencio como sus antiguos habitantes se deshacen de su pasado entre emociones encontradas.

“Es un trance por el que tarde o temprano todos vamos a pasar. Despedirse de los padres, y a poder ser, sin dejar cuentas pendientes. No todo el mundo es capaz”, apunta el director Álex Montoya, que alaba la capacidad de Paco Roca para transmitir en imágenes los sentimientos encontrados de los personajes. El reto a la hora de llevarlo a la pantalla ha sido subir la intensidad del conflicto y ampliar los diálogos y situaciones que planteaba la novela, pero sin perder la esencia de "La casa". Lo más complicado fue trasladar al guion el juego de recuerdos que plantea Roca en sus viñetas de una manera orgánica. “Estoy muy contento con el casting de la peli, han hecho suyos los personajes de esta historia”.

Del papel al celuloide

Sobre la adaptación, el autor del cómic, Paco Roca asegura que "esta experiencia es muy diferente a otras veces que he trabajado con animación o incluso al propio hecho de dibujar, donde estás creando tu mundo de cero con un presupuesto infinito. Ahora que estoy viendo el rodaje, me parece increíble todo el montaje que hay para intentar recrear esos dibujos y la verdad es que me parece un reto muy grande. La casa para mi es un proyecto muy especial, ya que hice esta historia cuando mi padre acababa de fallecer. Para mí, hacer un cómic es reflexionar sobre un tema poner en orden lo que en ese momento estaba sintiendo, y por eso es uno de los cómics más especiales que he hecho, porque me ha cambiado la vida, profesionalmente y personalmente".

Producida por Raw Pictures, Nakamura Films y Haciendo la casa A.I.E., la película cuenta con la financiación de Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, del Instituto de Crédito Oficial, con la colaboración del Institut Valencià de Cultura, con la participación de Radio Televisión Española, À Punt Mèdia, CREA SGR y con la colaboración de FGV. La distribución en cines correrá a cargo de A Contracorriente Films.

Dos trayectorias de éxito

Montoya cuenta con una larga y multipremiada carrera como cortometrajista. Algunos ejemplos son 'Como conocí a tu padre', que recibió una mención especial del jurado en el festival de Sundance, o 'Lucas', nominado al Goya al mejor cortometraje y cuya historia se convirtió en el segundo largometraje de Montoya tras su debut con 'Asamblea'. Presentada en la sección Zonazine del Festival de Málaga, 'Lucas' consiguió los premios a la Mejor Película, Mejor Actor y el Premio del Público.

Roca, por su parte, es uno de los autores de cómic más reconocidos de nuestro país. Recientemente galardonado con la Medalla de Oro al Mérito de Bellas Artes, sus historias, tiernas e incisivas, delatan a un autor profundamente humanista fascinado por los claroscuros de nuestra naturaleza y de nuestra historia conjunta. 'La Casa' ha alcanzado ya su séptima edición en España con más de 40.000 ejemplares vendidos, y ha sido editada en Francia, Alemania, Italia y Estados Unidos, donde su edición obtuvo en 2020 el Premio Eisner, considerados los Óscar del cómic. Otras de sus novelas gráficas adaptadas a la gran pantalla han sido 'Arrugas' - Goya a la mejor película de animación y al mejor guion adaptado en 2012 -, 'Memorias de un hombre en pijama' - Premio Gaudí a la mejor película de animación- y la miniserie de tv 'La fortuna' (adaptación del cómic 'El tesoro del cisne negro').