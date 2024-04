Mª José Mora: "Vamos a crear espacios en los que poder mostrar y apoyar la creación"

Dansa València ya está en marcha. Las actividades del ciclo Moviments urbans buscan estos días conquistar nuevos públicos en plazas y espacios. La ‘culpable’ de ello es MªJosé Mora, directora del festival y, desde el pasado mes de febrero, Directora Adjunta de Artes Escénicas del IVC.

Está empeñada en sacar la cultura a las calles. ¿La gente responde?

Responde. A todos nos gustan las cosas bellas. Y cuando un espacio cotidiano se transforma, también gusta, sorprende y se disfruta de lo que está sucediendo. Por regla general, la gente se queda a ver las piezas y participa bastante en las que son participativas.

¿Y ‘ese nuevo público’ luego paga y va a las salas?

No te lo puedo decir con datos objetivos, pero creemos que sí influye. Lo ideal sería llevar la danza a los colegios. A través del arte puedes trabajar, además del pensamiento y la práctica, valores y conocimientos. Tener una experiencia artística desde la infancia propiciaría luego un consumo cultural. El año pasado, por ejemplo, estuvimos en un colegio haciendo la práctica directamente y fue una gozada.

¿Qué distingue Dansa València del resto de festivales?

Además de ser un espacio de exhibición, es un mercado de la danza y eso no sucede en ninguna otra parte. Hay que venir porque las propuestas autonómicas, nacionales e internacionales son fabulosas y solo vienen a la ciudad en el contexto de este festival. Además, ofrecemos experiencias como la de ‘Me encanta bailar pero se me da fatal’ que es muy participativa y permite vivir el festival desde otro lugar .

Mª José Mora, directora de Dansa València / Fernando Bustamante

undefined

¿Haría una radiografía rápida del sector de la danza en Valencia?

El arte nunca es estable y, tristemente, siempre está en supervivencia. Pero el arte, y más una la disciplina como la danza, siempre ha estado en resistencia. Considero que hay un buen nivel, que hay buenas propuestas, que hay ganas de seguir creando y que tenemos una cantera joven y muy talentosa y, también, que la administración pública tiene que estar para ahí para dar apoyo y seguir propiciando canales para que, la danza y el circo, evolucione.

Según el informe sociolaboral de AISGE, el 86% de los bailarines ingresa menos de 6.000 euros al año.

Son cifras muy precarias. No somos capaces de absorber toda la producción artística que existe. Por eso también las administraciones tenemos que crear fórmulas más allá de la producción y la exhibición para sostener a los artistas. En este caso pueden ser programas de mediación, pueden ser apoyo a los procesos de investigación que no sea siempre producir para exhibir, sino que haya temporadas en las que también se estén trabajando en los procesos. Creo que desde la administración podemos ofrecer canales, pero es una responsabilidad de toda la sociedad.

¿Y ahora que está dentro de las instituciones, es Directora Adjunta de Artes Escénicas del IVC, qué pretende hacer para mejorar el sector?

Siempre me he sentido comprometida con la creación porque vengo del sector. Soy artista y gestora cultural. Mi trabajo va a ser crear esos espacios en los que podamos mostrar y apoyar la creación. Dansa València siempre ha estado dentro de la administración .

Reivindicar estando dentro es complicado

Yo creo que en la coherencia del IVC Artes Escénicas y queremos crear un equilibrio entre las disciplinas, pero continuaré siendo reivindicativa, pero para todas las disciplinas y para aquellos programas en los que crea que tienen realmente un valor para los artistas y la ciudadanía.

Usted fundó Marea Danza y sabe del esfuerzo que supone tener su propia compañía. Ahora como gobernante quizás tenga más empatía con los que le pidan ayuda.

No soy política y sí sé lo que es pelear, pelear, pelear y pelear. Siempre me he definido como una gestora cultural que tiene ese plus de ser artista. Esa sensibilidad está ahí y pero yo también he sido ayudante de dirección para teatro, he hecho regiduría, producción a diferentes niveles y en diferentes disciplinas. Tengo experiencia dentro y fuera del escenario y sé, tienes razón, de qué me hablan.

« La administración pública tiene que estar para ahí para dar apoyo y que la danza y el circo evolucione»

undefined

¿Sigue actuando?

Esa etapa ya la tengo totalmente cerrada y estoy súper tranquila. Yo tenía un sueño, que era el de ser bailarina, y lo cumplí. Además, creé una compañía y tuvimos éxito, y logramos premios, y circulamos y hemos hecho los proyectos en los que realmente nos sentíamos a gusto. No tengo ninguna espinita y estoy muy a gusto en este lado que es el de apoyar. Lo que creo que voy a echar de menos la vida de las giras.

Ahora tiene la estabilidad laboral que antes no tenía.

Los trabajos artísticos son inestables y eso es una reflexión que creo que todos los artistas, también creadores y creadoras, tienen que hacer. Esta es una vida nómada y la tienes que aceptar . Ahora cubro un puesto por un tiempo y no me siento más tranquila. Hay tantas cosas que hacer...

¿Se siente libre?

Me siento muy libre, escuchada y comprendida.

Decía en estas mismas páginas Mónica Valenciano, Premio nacional de danza, que en este país se hace muy complicado desarrollarse artísticamente, especialmente el ámbito de la investigación y creación.

Lo comparto totalmente. Por eso antes te decía que tenemos que apoyar los procesos de investigación y que no todo sea producir. De hecho, en Impulsa la Danza damos ayudas y residencias a la creación. Tú no tienes que producir nada, es crear el proyecto.

undefined

¿Cuánta gente participa en las actividades de Dansa València?

Participan 12 municipios y en el festival 33 compañías. Luego tenemos compañías y artistas haciendo intercambios y un montón de actividades.

¿Uno de sus objetivos es que regresen los bailarines que emigraron?

Que sepan que tienen las puertas abiertas de la ciudad. Que sientan que si quieren, pueden volver. Me he reunido con mucha gente y he escuchado inquietudes. Nos gustaría recuperar el talento valenciano.

undefined

¿Se necesitaría un espacio fijo dónde programar danza? Durante el festival hay muchísima oferta y luego decae.

Sería fantástico tener un teatro para danza y otro para circo , pero debemos empezar porque en nuestra programación regular haya danza y otras disciplinas y a partir de ahí generar un público.

Como bailarina, no le incomoda que se le vincule a un partido político, y en este caso a Vox

Bailarina seré siempre y no estoy vinculada a ningún partido político, porque yo soy una técnico independiente, una directora artística y una gestora cultural que se ha presentado a un concurso público.

«El arte, tristemente, siempre está en supervivencia y, la danza, en resistencia», lamenta

undefined

¿Qué legado te gustaría dejar?

Mi sueño era ser bailarina. Bueno, ser artista. Lo logré. Cuando estaba terminando la carrera de danza, empecé a pensar en la gestión cultural y también he ido construyendo mi carrera . Estoy satisfecha. Me gustaría hacer un trabajo con coherencia, con visión estratégica, dar cobijo a la creación valenciana y al mismo tiempo abrir puertas para contaminarnos de otras visiones artísticas.

¿Cómo se organiza para mantener la dirección del festival y Directora Adjunta de Artes Escénicas del IVC?

Estoy acostumbrada a trabajar al mismo tiempo en varios proyectos.

Suscríbete para seguir leyendo