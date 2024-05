Cuatro libros de Estellés, el poeta centenario, para comprar en la Fira del Llibre de València

Autores y libros noveles y clásicos están presentes en la Fira del Llibre de València, que ya encara este fin de semana su recta final y su despedida hasta el próximo año, que se cumplirá la 60ª edición. Entre las obras en valenciano se pueden encontrar algunos de los libros de Vicent Andrés Estellés, de quien este 2024 se cumple el centenario de su nacimiento.

La Fira del Llibre ha bautizado uno de sus tres espacios de presentación y charlas como el «Espai Estellés» y, además, incluyó dos actos en su programa. Uno de ellos celebrado el pasado 26 de abril, el primer viernes de fira —un recital musical organizado por la Diputació de València— , y otro hoy, a las 13:15 horas, cuando el cantante Pau Alabajos presentará la biografía que ha escrito sobre el poeta de Burjassot: "Vicent Andrés Estellés. La veu d’un poble" (Sembra, 2024). Le acompañará la periodista Maria Devesa y el autor, además, estará firmando ejemplares tanto hoy como mañana a las 12:00 horas.

Más libros

Aunque Estellés no es de los autores que están más anunciados en esta Fira del Llibre —otros son más mediáticos, influencers o best sellers—, hay otros libros en las paradas. Además de la biografía, en Sembra también tienen "No hi havia a València..." de Mercè Climent que si bien no es del poeta, sí que gira sobre su obra.

Por otro lado, recientemente se ha publicado "Oli calent del gresol de la vida" (Saldomar, 2024), que ha reeditado un recull con tres de los poemarios que hicieron grande a Estellés: "Ciutat a cau d’orella", "Donzell amarg" i "La nit". Este libro también se presentó en la feria, con el editor Josep Ballester.

Libro de Estellés editado por la Diputación de València. / Fernando Bustamante

Por su parte, la Diputació de València está presente con la Institució Alfons el Magnànim que cuenta con una nueva versión del único poemario en castellano de Estellés, "Primera soledad", del cual se está preparando una segunda edición, en colaboración con el Ayuntamiento de València.