Álvaro Urquijo: "Muchas veces estuvimos a punto de tirar la toalla, pero el público siempre nos recibía"

La histórica banda Los Secretos repasa en el musical 'A tu lado' sus 45 años de trayectoria, con especial tributo al fundador de la banda, Enrique Urquijo, fallecido en 1999 y el gran compositor de los temas del grupo. Su hermano y líder de la formación, Álvaro Urquijo, da las claves del espectáculo con el que ahora está de gira.

-Cuando uno se da a la tarea de sumergirse en 45 años de trayectoria musical, ¿con qué se encuentra?

-Los primeros sorprendidos somos nosotros. Dimos un paso fuera de nuestra zona de confort para entrar en un mundo bastante desconocido. Te encuentras con la parte del guionista, el director, toda la parte estética... Todo esto viene a raíz de que yo hice el libro en el año 2020, tomando como referencia mis memorias. Era una guía práctica de cómo seguir la historia de los secretos cronológicamente. Cuando pones todo eso en la lista dices, joé, nos ha pasado de todo. La idea original era hacer un musical sin nosotros, porque decían que ningún musical de un grupo en activo había funcionado, y tenían razón.

-¿Cómo se podía hacer un musical con su música, pero con ustedes en activo?

-¿Quién mejor para contar nuestra historia que nosotros mismos, ahora que todavía podemos? La apuesta ha salido muy bien, estoy realmente contento. Yo no tengo más que agradecimiento al público que nos está recibiendo muchísimo cariño, que se mete en la obra. Es como lo que se decía de Lola Flores, no canta, no baila, pero no se la pierdan. Esto es parecido. No es una obra de teatro, no es un musical, no es un concierto, pero no te lo pierdas, porque es la única vez que un grupo en activo ha subido en el escenario para contar su historia desde otro foco. Yo creo que es algo inédito en el mundo del espectáculo, y es un paso que la gente está aceptando muy bien porque es un espectáculo muy inmersivo.

-¿Es solo para fans?

-Puedes disfrutarlo aunque no seas fan de Los Secretos. Si hay alguien que te cuenta la historia y que te la va escenificando con un actor y una actriz, los personajes que van enlazando las canciones y surcando el tiempo y añadiendo ese contexto de lo que estás contando, y añades la visualización de qué canciones se hacían en aquella época y por qué tienen esas letras, pues la obra tiene un añadido de interés. Entiendes por qué Enrique hizo esa canción en esa época en la que le había dejado su novia, o entiendes por qué Álvaro hizo la música. Esta historia empieza en 1979 y termina prácticamente hace unos pocos años, cuando Enrique ya no está. Continuamos con éxito una carrera después de pasar una zona de curvas infernales, de valles y de depresiones. Toda esta experiencia de superación es una película en sí. Muchísimas veces estuvimos a punto de tirar la toalla y siempre hubo público para recibirnos con los brazos abiertos en un último concierto, que se convirtió en el primero de la siguiente etapa, siempre hubo una especie de mano tendida. Cuando vas a ver de Los Secretos y preguntas cuál es la canción que más suena en las plataformas, es una que en su año de publicación no vendió nada. Fue un fracaso.

-¿Fue 'Déjame', quizás?

-No, fue 'Pero a tu lado'. En su momento no llegó ni a las listas de éxito, ni se vendieron discos. Era una época de mucha competencia, donde se vendían muchos discos. Vender 12.000 o 15.000 discos era un fracaso. Pero a tu lado, 30 años después, se convirtió en número uno sin que nadie hiciera nada, no hubo ninguna promoción, no es ninguna carátula de Netflix, ni se había viralizado en TikTok, ni es música de fondo para los reels de Instagram Cuando la gente hace propia una música y la transmite transversalmente y por permeabilidad a sus seres queridos, empiezas a formar parte de la historia de la gente. Somos conscientes de que somos unos clásicos en activo, y que nuestro potencial es entretener a la gente, es ofrecer algo de calidad.

-La figura de su hermano, Enrique, está presente como maestro de ceremonias, lo que da emoción extra.Nunca ha estado dejado de estarlo.

-Mi hermano Enrique no era el mejor músico de todos Los Secretos, pero sí el mejor compositor y el mejor autor. En mi memoria ha estado muy presente después de morir, porque ha sido su obra la que le ha sobrevivido. Y nosotros, si somos alguien en este mundo de la música, es porque hicimos bien algunas cosas en el pasado, algo que la gente valora y que le gusta. Sus canciones son historia viva de la música de nuestro país. Reivindicamos a mi hermano porque es una de las columnas vertebrales del grupo, por su influencia en posteriores generaciones, de las cuales ahora nos alimentamos. La gente que viene a vernos no había nacido cuando sacamos el primer disco, y vienen con sus hijos ya. Estar en las casas de la gente es lo que nos ha dado la longevidad. Este reconocimiento se multiplica cuando muere mi hermano.

-Nació ahí Enrique como leyenda.

-Sí. Nosotros recogimos ese testigo para decir con la voz bien alta que Enrique sigue con nosotros en sus canciones. Todos colaboramos en ellas, todos hemos puesto mucho, pero es indudable que mi hermano ha puesto más. Es la columna vertebral de nuestro espectáculo. Queremos que quede el nombre de Enrique donde tiene que estar.