El público puede "nombrar" y "desnombrar" en la nueva exposición del Centre del Carme

El Centre del Carmen de Cultura Contemporània (CCCC) ha presentado la muestra participativa ‘(inserte título aquí)’, creada especialmente por Luis Camnitzer para la sala Dormitorio en la que el artista, referente del arte conceptual latinoamericano, fusiona arte y educación.

La muestra se abre este miércoles, 15 de mayo, y se ennarca dentro de la celebración del XIII Festival 10 Sentidos, en el que el Centre del Carme abre sus espacios a los proyectos comunitarios y colaborativos más destacados y en el contexto de la programación organizada por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) con motivo del Día Internacional de los Museos 2024.

En la exposición ‘(inserte título aquí)’ el artista ha realizado una selección de piezas creadas entre 1967 y 2024. Las obras reflexionan en torno a la idea del nombrar ejercicio de poder.

Según expresa el propio Camnitzer, “conocemos el nombre de las cosas, en ocasiones, incluso tenemos la ocasión de nombrarlas. Nombrar es la forma más elemental de organizar las cosas, de darles un cierto orden. En su forma más primitiva el nombre es un referente y muy frecuentemente sirve para significar nada más que ‘esto’ es o no es ‘mío’. Es un truco para ejecutar una apropiación. Los hijos nombrados pasan a ser propiedad de los padres. Las cosas nombradas permiten referirme a detalles del mundo con más eficiencia que la que me permite señalar con el dedo y decir esto”.

En este sentido, a través de diferentes “situaciones”, las obras que conforman esta exposición invitan a los públicos a ejercer el poder de nombrar y ‘desnombrar’. De este modo, la muestra se convierte en un dispositivo de mediación que invita a la participación del público y genera una suerte de taller co-creativo en el que emergen preguntas sobre la autoría, la utilidad del arte, la educación o la inteligencia artificial.

En este sentido, para Nicolás Bugeda, director-gerente del CMCV “no podíamos tener mejor opción que a Luis Camnitzer en el marco del DIM 2024 que este año lleva por lema ‘Museos por la Educación y la Investigación’, teniendo en cuenta su trayectoria y reconocimiento internacional”.

Perfil de Luis Camnitzer (1937)

Artista uruguayo residente en la ciudad de Nueva York desde 1964, Luis Camnitzer es profesor emérito de la State University of New York College en Old Westbury. Representó a Uruguay en la 43ª Bienal de Venecia en 1988 y ha expuesto obras en varias bienales, entre ellas, varias ediciones de la Bienal de La Habana, la Bienal de Whitney en 2000 y Documenta 11 en 2002.

En 2018, una retrospectiva de su obra fue presentada en el Museo Reina Sofía. Sus obras están presentes en la colección de más de 45 museos y está representado por Alexander Gray Associates, de Nueva York. Asimismo, fue curador pedagógico de la 6ª Bienal del Mercosur (2007), Porto Alegre; y curador del Programa de Visualización, Drawing Center, Nueva York.

En 1999, coorganizó la exposición Global Conceptualism: Points of Origin, 1950s–1980s en el Queens Museum, Nueva York, junto con Jane Farver y Rachel Weiss.

Comisariado y publicación

El comisariado de la muestra se ha llevado a cabo desde el departamento de educación y mediación del Consorci de Museus en estrecha colaboración con el artista y con motivo del Dia Internacional de los Museos, cuyo lema para 2024 es ‘Museos por la educación y la Investigación’.

La muestra se complementa con la publicación del libro 'in_utilidad: el arte como educación', del propio Luis Camnitzer. La publicación recoge las reflexiones en torno al arte de una larga carrera que empezó en los años 60 del siglo pasado y llega hasta nuestros días.

“Después de observar las quizá demasiadas décadas de mi actividad artística, veo con más claridad casi todo lo que me hubiera ayudado pero no aprendí durante mis estudios. Creo que lo más importante que tuve que aprender, tarde y con mis propios esfuerzos, es que la palabra ‘arte’ no es sagrada y que se utiliza para obstaculizar una manera de conocer que es más compleja y enriquecedora que la convencional”, reflexiona Camnitzer.