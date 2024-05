El valenciano G. Alexander consigue el tercer puesto en el Campeonato Europeo de Magia

El mago valenciano Miguel Guillot Aleixandre, conocido artísticamente como G. Alexander, ha conseguido el tercer puesto en la categoría "Manipulación" del Campeonato Europeo de Magia, que se celebró el pasado fin de semana en Turín y que reunió a los grandes nombres de la magia europea.

Este vecino de Mislata, que ha estado varios meses preparando esta competición en la que, en sus palabras, "había un gran nivel", siempre tuvo claro que quería dedicarse a la magia.

Pintura blanca y cartas

El valenciano sorprendió al público con un truco que tuvo una duración de siete minutos. En él, combinó la pintura blanca con cartas, que aparecían, se transformaban y y desaparecían al ritmo de la música. En todo momento, y como el propio mago reconoce, "el 'show' estuvo caracterizado por la electricidad y la energía".

Sin embargo, reconoce que el camino no ha sido fácil. "Aunque vayas preparado, es complicado porque hay muchos nervios y estrés durante los minutos previos", reconoce a Levante-EMV. Sin embargo, afirma que "creía que tenía un número con bastante nivel y, por lo tanto, hay más confianza y seguridad".

Durante los últimos años, se ha subido a importantes escenarios como el Teatro Avenida de Buenos Aires, el Gran Teatro de Taipey o el Festival de Artes Escénicas organizado por el príncipe de Arabia Saudí en Yedda.

Con diez años dio sus primeros pasos en este mundo y, ahora, con 30, se ha convertido en uno de los ilusionistas más competitivos y con mayor proyección internacional. Recuerda que, desde bien pequeño, sus padres le llevaban a ver espectáculos de magia, teatro o ilusionismo. "Eso comportó que quisiera ser artista, aunque no sabía que me dedicaría a la magia", reconoce. En ese tiempo, el valenciano conoció a un mago que le introdujo en este mundo. "Me fui nutriendo hasta que tomé la decisión de profesionalizarme", reivindica.

2º puesto en "Pura magia"

El valenciano cuenta con una gran experiencia en el ámbito televisivo. En este sentido, ha participado en varios programas, en los que ha demostrado su talento. Concretamente, G. Alexander consiguió el segundo puesto en "Pura magia" de TVE, que contó con nueve programas, y ha actuado en el prestigioso 'show' "Le Plus Grand Cabaret du Monde" en París. "Creo que son un gran escaparate y una manera de darle más valor a la magia", señala. En este sentido, reivindica que "hay que apostar por espectáculos de calidad para que la gente los consuma y llegue a considerar la magia como un arte".

Su próximo objetivo es competir en el campeonato mundial de magia para "convertirme en uno de los mejores magos y que se reconozca nuestro trabajo".

Otros premios

Aunque G. Alexander ha sido el único representante de la provincia de Valencia, la Comunitat Valenciana ha contado con más representación en el concurso. Concretamente, el vecino de Elche, Manolo Costa, se ha proclamado primero en la categoría de Comedia y Adrían Carratalá, de Petrer, ha conseguido el tercer puesto en Magia de salón.

Suscríbete para seguir leyendo