Barrera sobre la competición de novilleros: "Mi obligación es fomentar toda la cultura"

El vicepresidente primero del Consell y conseller de Cultura, Vicente Barrera (Vox), ha defendido la subvención directa de 300.000 euros que ha otorgado la Fundación Toro de Lidia, y ha avanzado que estudia una segunda línea de ayudas dirigida a "la cultura de los 'bous al carrer'"

Así lo ha afirmado Barrera antes de inaugurar la asamblea general de Conpymes, al ser preguntado por esta subvención directa, dirigida a promover, organizar y desarrollar un circuito de novilladas en la Comunitat en formato competición, y a su agrupación en la Liga Nacional de Novilladas.

Tal como adelantó Levante-EMV, la conselleria de Cultura que dirige Vicente Barrera (Vox) ha aprobado que la subvención de 300.000 euros que la Generalitat ha concedido en sus presupuestos de 2024 a la Fundación Toro de Lidia, con sede en Madrid, se destinen a promover, organizar y desarrollar un circuito de novilladas en la Comunitat Valenciana en formato competición. Este circuito, que se agrupará en la Liga Nacional de Novilladas, tendrá como finalidad “impulsar y promover la formación y preparación de los novilleros que aspiran a ser matadores de toros”.

A este respecto, Barrera ha explicado hoy que ha sido una ayuda directa a la Fundación Toro de Lidia "porque es la única fundación que tiene la experiencia y la capacidad de organizar este tipo de actividad", que tiene dos objetivos: "vertebrar la cultura del toro en la Comunidad y ayudar a los artistas más jóvenes".

No es la única autonomía

Ha recordado que la Comunitat Valenciana no ha sido la única autonomía que ha tenido que recurrir a esta fundación sin ánimo de lucro "para armar jurídicamente esta promoción de la cultura del toro", sino que también lo han hecho Extremadura, Madrid y Castilla y León.

Barrera ha destacado que como conseller de Cultura su obligación es "el fomento de toda la cultura", y ha afirmado que no él no dicta la cultura, sino que la fomenta, y la tauromaquia, ha asegurado, "es parte de la cultura" y está bajo su responsabilidad promocionarla, igual que está bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura.

"Otra cosa es que nunca se haya hecho durante 40 años, pero mi competencia, mi responsabilidad es el fomento de toda la cultura", ha insistido, y ha dicho que igual que fomenta el cine, las artes plásticas, la danza o el teatro, también tienen la obligación de fomentar la tauromaquia.

Por ello, ha dicho, se ha creado una línea de subvención que busca "el fomento de la cultura, en este caso, del toro en la plaza, con dos objetivos": la vertebración de la cultura taurina en la Comunitat y ayudar a los artistas jóvenes a que tengan esas oportunidades.

También para los "bous al carrer"

Además, ha avanzado que están estudiando una segunda línea de ayudas, en este caso, destinas a la cultura de los 'bous al carrer', pues, según ha destacado, son 8.000 festejos al año en la Comunitat Valenciana, y por tanto, de "una actividad importantísima, que también ha sido abandonada durante muchos años por los anteriores responsables".

Preguntado por la decisión de la junta municipal de distrito de Ciutat Vella, en València, de aplazar la decisión en torno a si se debe o no celebrar un encierro taurino infantil simulado, Barrera ha dicho que no tiene "ninguna valoración" pues en ese caso no actúa como conseller sino como vecino.

"No es el primer año que he hecho una propuesta de actividad cultural en mi barrio, son ya cuatro años los que llevo haciéndolo", y siempre se le "ha denegado" su libertad, ha indicado Barrera, quien está a la espera de saber si esa censura se mantiene o si se le va a dar libertad.

Cuatro años de censura

"Lo que estoy esperando es si por fin esa censura que durante cuatro años han mantenido los comunistas de Podemos, los pancatalanistas de Compromís y los socialistas pancatalanistas del PSPV, se va a mantener o se va a dar libertad" para poder organizar "algo que es legal, que es legítimo y que es viable", ha manifestado.

Espera que la nueva mayoría existente en el Ayuntamiento de València, la que suman el PP y Vox, entienda que debe respetar su libertad, pero no sabe qué se decidirá y esperará a ver cuál es la decisión.

