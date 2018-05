Qui té cura de les cuidadores immigrants?

El 96 % de les dones immigrants només van al centre de salut quan ja és un cas greu. Aquesta dada, treta d'una enquesta realitzada per la Federació de Dones Progressistes a professionals de l'àmbit sociosanitari, xoca de front contra l'estereotip adquirit per bona part de la societat que diu que aquestes dones –moltes de les quals treballen com a cuidadores dels nostres majors o xiquets– fan un major ús dels recursos sanitaris. És per això que, ahir, al Dia Mundial de la Salut de les Dones, la Federació de Dones Progressistes va fer un reconeixement a aquestes dones en particular a les quals, la seua condició de gènere i d'immigrants fa que la seua salut estiga sotmesa a un major desgast, segons va denunciar aquesta entitat.

Malgrat això, el 58 % dels enquestats van assenyalar que aquelles dones que estan en una situació administrativa irregular haurien de rebre una atenció només en cas que siga una urgència, o si són menors o embarassades, sense assegurar que haja de ser una atenció gratuïta; pel 31 % que diuen que han de ser ateses sempre que faça falta perquè és un dret universal. Davant això, la federació recorda que la no atenció d'aquestes dones en qualsevol suposaria la vulneració del seu dret a la salut.