«Paterna viu l'edat d'or de la Cordà»

El saló de plens de l´Ajuntament de Paterna acollí ahir un acte envoltat de secretisme. Cinc minuts abans de la convocatòria extraordinària feta pel Consell Sectorial de la Cordà cap dels assistents sabia del que s´anava a parlar durant l´encontre. El cronista oficial del municipi , Camilo Segura, i l´alcalde, Juan Antonio Sagredo, ho desvelaren de seguida. El primer explicà que, com una sorpresa de les festes que ara se celebren al municipi volien presentar un «homenatge a la festa de la pólvora», un llibre titulat «El patrimoni d´un poble, la Cordà de Paterna», que, com a recopilatori, ajunta les instantànies de diferents fotògrafs al llarg de la història de la festa amb testimonis i textos explicatius que afegeixen aquest caràcter documental a l´exemplar.

Un recordatori de l´època d´ara que és, segons va qualificar el cronista, com «l´edat d´or de la Cordà», una etapa pròspera que va començar «l´any passat amb la gran notícia de ser Festa d´Interés Turístic Nacional».

Durant l´acte estigueren presents els membres de diferents penyes i de la Federació Interpe­nyes així com persones que han col·laborat en la creació del llibre i la regidora de Foc, Paqui Periche.

Segura va començar explicant el gran «sentiment pel foc que hi ha a Paterna i la «cultura del foc que nosaltres no arribem a valorar en tota la seua dimensió», pel fet que «la gent de fora veu extraordinària aquesta pràctica que a vegades passa desapercebuda per als autòctons».

Així mateix, va descriure el llibre com una obra «visual, gràfica», que fa un recorregut per les diferents etapes històriques de la festa de la Cordà a Paterna.

Per la seua banda, l´alcalde del municipi, Juan Antonio Sagredo, recalcà el fet que, després de ser reconeguts a escala nacional, «era necessari tindre un document que plasmés, de forma gràfica, la bellesa que té la nostra cordà». Així, asseverà que, «en llegir el llibre, apart del qualificatiu passió haurem d´afegir a la festa del foc, art. Perquè tant la festa com aquest llibre que tant hem d´agrair al nostre cronista són un autèntic regal», va afegir.

Per últim, el cronista va afegir que «les persones que pensen que la Cordà és només llançar coets, s´equivoquen». Per què, va insistir Segura, «és molt més, és tota una manera de sentir, una manera de viure la festa, una passió...Hem de recordar a totes aquelles persones de la nostra història que varen defendre aquesta festa que ja té una trajectòria». Per a ell, tot eixe sentiment va aflorar l´any passat quan la Cordà de Paterna es declarà Festa d´Interés Nacional. Tota una història que ara es plasma al llibre en imatges des de principi de segle fins al dia de hui.