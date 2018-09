La FSMCV rep el premi nacional «Cultura Viva» de Defensa de les Tradicions Culturals

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha sigut guardonada en els XXVI Premis Nacionals Cultura Viva, que concedeix el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a la categoria de Defensa de les Tradicions Culturals.

El premi va ser lliurat aquest divendres al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid. En aquesta ocasió, va arreplegar el premi el president de la FSMCV, Pedro Rodríguez, de mans del Mestre valencià Enrique García Asensio, un dels més reconeguts directors d´orquestra del món.

El jurat ha estat compost per Mariano Torralba (secretari), Guadalupe López, Luisa María Payán, Teresa Monroy, Laura Prieto, Luis Alberto de Cuenca, Luis Alburquerque, Javier Puebla, María Rosa Calvo, Pilar San Nicolás, Carmen García, José Carlos de Torres, Ricardo Sanz, Alberto Portillo, Fernando García De la Vega i Enrique García. «El premi nacional Cultura Viva per la Defensa de les Tradicions Culturals és un gran honor per a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana»,ha declarat Pedro Rodríguez.

Suposa un reconeixement al treball i l´esforç que s´ha realitzat «en els nostres 50 anys de trajectòria per part de totes les Societats Musicals de les tres províncies per a protegir, promoure i difondre el nostre patrimoni musical popular», ha afegit. «Fet que també ha vingut avalat per la recent declaració de BIC a la tradició musical popular de la Comunitat», ha comentat.



Els altres guardonats

Junt a la FSMCV, en la present edició dels premis nacionals Cultura Viva han sigut guardonats en la categoria de Dansa la bailaora Sara Baras; en la de Poesia l´escriptor valencià Ricardo Bellveser; en Localitats El Boalo- Cerceda- Mataelpino (Comunitat de Madrid); en Arts Plàstiques Ricardo Galán; en Música Joaquín Achúcarro;en Narrativa Rafael Reig; en Història de l´Art Matías Díaz Padrón; en Ciències de la Naturalesa Javier García Guinea; en Ciències Socials Guido Tortorella Espósito; en Teatre José Luis García Barrientos; en Revelació artística Leo de María; en Arqueologia/Historia Antiga ha rebut el premi José María Blázquez Martínez Gregorio Carrasco Serrano; el premi Nebrija Ana Suárez Miramón; el premi Claudio Prieto, Luciano González Sarmiento;el premi Cultura Viva Encarnación López de Arenosa, i el profesor valencià Vicente Martínez López ha sigut reconegut com a Soci d´Honor de l´entitat Antón García Abril.



Altres premis a la FSMCV

La FSMCV també ha sigut reconeguda als últims mesos per altres entitats com la Cadena Cope, la Unió Musical de Montcada o l´Ajuntament de Villena.

En concret, Pedro Rodríguez, president de la FSMCV, va ser escollit per l´Ajuntament de Villena per a ser el pregoner el dimecres 5 de setembre de les seues Festes de Moros i Cristians 2018 amb motiu de la celebració del 50 aniversari de la Federació.

La Unió Musical de Montcada, dins de la seua V Gal·la de la Música, va lliurar els Premis Fideus i va concedir el Premi Extraordinari a la FSMCV amb motiu del seu 50 aniversari i a Ángel Asunción, president d´honor de la FSMCV, per haver sigut un dels membres fundadors de la Federació en 1968.

Fa unes setmanes, Cope València va reconèixer a la FSMCV en la VII Edició dels Premis Cope que tenen com a objectiu reconèixer a empreses, associacions i particulars que al llarg de l´any han destacat per la seua labor, treball i esforç en la promoció i millora de la Comunitat Valenciana. En aquesta edició, la FSMCV va rebre el Premi a les Tradicions Valencianes.