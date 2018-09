Burjassot ret homenatge a Estellés amb Alabajos

Cada setembre, el poble que el va vore nàixer dedica el seu particular homenatge a l´universal poeta Vicent Andrés Estellés. Així, per a aquest dissabte15 de setembre s´ha programat la celebració de la 9.ª Nit Estellés, organitzada des d´Aviva Burjassot, que dirigeix la regidora de Promoció del Valencià, Maria Viu, i amb la col·laboració de l´Associació Cultural Bassot i de l´Imcjb. La jornada en honor a Vicent Andrés Estellés començarà a les 20h, a la plaça d´Emilio Castelar amb la Ruta que portarà a les persones que s´animen a participar en ella, pels racons més emblemàtics, tant de la vida personal d´Estellés, com els presents en la seua poesia.

Finalitzada la Ruta, el sopar en honor al poeta i escriptor tindrà lloc al Mercat Antic (a laplaça Baltasar Mallent). El preu per a gaudir d´aquest sopar, amb típics plats valencians és de 15 euros per persona i, per a reservar, cal escriure un correu electrònic a cabassot @gmail.com abans de hui mateix.

Ara bé, el plat més esperat de la nit és el que cuinarà el cantautor valencià Pau Alabajos, que estarà a Burjassot per a oferir un íntim concert en el qual presentarà el seu últim treball, Ciutat a cau d´orella, amb el qual precisament ret homenatge a Estellés. L´eixida del disc ha coincidit amb els 25 anys de la mort del poeta.