El Museu d'Etnologia busca biblioteques que vulguen «espantar la por»

Des de 2016 el Museu Valencià d´Etnologia, que depén de l´Àrea de Cultura de la Diputació de València, dedica el període de la festivitat de Tots Sants a difondre l´imaginari valencià de la por. Durant la campanya de 2017, el museu va convertir Espanta la por en un projecte global i va invitar a unir-se a les escoles, els museus etnològics locals i les biblioteques públiques valencianes. Finalment, i fora de tot pronòstic, més de 70 biblioteques i agències de lectura de tota la Comunitat Valenciana es van inscriure en 2017. Des de Vilafranca fins a Santa Pola, els professionals al capdavant de les biblioteques públiques van considerar que era una bona oportunitat per a realitzar un treball col·laboratiu entre els centres, fomentar la lectura i promoure l´ús de les biblioteques. Per la seua banda, el Museu Valencià d´Etnologia va trobar en les biblioteques unes grans aliades per a difondre la cultura tradicional i arribar a tot el territori.

La convocatòria de participació per a l´any 2018 està oberta des del mes de juliol i, fins ara, ja hi ha més de 60 centres inscrits. La coordinació d´aquesta col·laboració correspon a la Biblioteca del Muvaet (Museu Valencià d´Etnologia) i al seu personal, que en rebre la sol·licitud d´inscripció, envia a cadascun dels centres els materials gràfics i informatius perquè cada biblioteca desenvolupe el seu propi Espanta la por. La campanya és col·laborativa i, per això, cada centre participant té l´obligació de compartir els seus resultats. Totes les experiències dutes a terme en cada biblioteca són posades en comú amb la resta de companys i companyes mitjançant una memòria d´activitats.

Per a aquesta iniciativa el Muvaet compta amb l´ajuda de la Subdirecció General del Llibre, Arxius i Biblioteques de la Generalitat Valenciana i el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). Gràcies a aquesta col·laboració, ambdues entitats desenvoluparen i realitzaren, el passat mes de maig, un curs per als i les professionals bibliotecaris:Espanta la por: l´imaginari valencià i el foment de la lectura.