L´AVL insta a l´ús del valencià «sense complexos» en el 35 aniversari de la llei

L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha animat a la ciutadania a emprar el valencia «sense complexos i amb plena normalitat» en la vida quotidiana en el 35 aniversari de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) signada el 23 de novembre de 1983 a la ciutat d'Alacant. En un comunicat fet públic per la institució, l'acadèmia ha volgut aprofitar l'ocasió per a recordar «que la nostra llengua és un mitjà d'enriquiment cultural i intel·lectual, a més d'una eina útil per ser utilitzada en tots els àmbits, també en la vida quotidiana» sabent que, «fent ús de la nostra llengua, reivindiquem un dret com a valencianes i valencians i que defensem un element fonamental del nostre patrimoni».

Amb motiu de l'efemèride d'aquell dia en què les Corts Valencianes van promulgar la LUEV, l'AVL ha volgut «fer memòria» del que representa esta llei. En primer lloc, suposa la reintroducció de l'ensenyament escolar del valencià, prohibit des de 1787; en segon, enumera, comporta «la recuperació de l'autoestima de la ciutadania valenciana mitjançant la dignificació de la llengua pròpia, marginada durant prop de 200 anys del món acadèmic i cultural», i, en tercer lloc, afegix l'AVL, significa «una reivindicació dels drets democràtics de les valencianes i els valencians». Els 35 anys transcorreguts des de 1983 al present, sosté l'organisme, «són exponent de diferents daltabaixos que han dificultat la consecució de la igualtat lingüística que s'havien proposat els legisladors dels primers temps de la nostra autonomia, de manera que encara ens trobem amb una fita per la qual cal seguir treballant».