Art urbà en el mercat del poble

L'associació B.A. de C., Betxí Art Compromés, ja té preparada la seua paleta de colors per a què l'edifici del Mercat Municipal de la seua població d'origen es convertisca en un llenç i en testimoniatge viu de l'avantguarda artística. Esta agrupació està formada per veïns compromesos, artistes de diverses disciplines i apassionats de l'art; va nàixer de forma espontània i per la voluntat de la dissenyadora gràfica Susana Calp i Miquel Herrero; i cada vegada són més els que s'han unit, entre ells Rafael Mesado Gimeno, doctor en Filologia, assagista, poeta i pintor.

Susana Calp va explicar que tot va sorgir perquè «Betxí necessita un espai per a l'art urbà, encara no estem constituïts com a associació, però presentem el projecte i ens els van acceptar». «Comencem nosaltres però en l'última reunió va acudir molta gent del poble que vol participar, volem que s'involucren els joves, de fet s'ha iniciat perquè ells agafen el relleu i traguen la creativitat que tenen», va apuntar. D'esta manera a partir de hui començaran els treballs, i la voràgine artística s'allargarà durant el cap de setmana per a canviar la cara d'este edifici.

Alain Campos i David Marquès, al costat de 10 estudiants de L'Escola Superior de Disseny de Castelló, se sumaran durant esta setmana i els alumnes de l'institut de Betxí s'acostaran a l'art i col·laboraran pintant els bolards de les voreres properes al recinte. La creadora del Betxí Art Compromés assegura que «el més important traure l'art al carrer i que estiga disponible tots els dies», esperen que els veïns participen, per a açò els murals es faran amb tintes planes a dretcient perquè tots els que s'acosten puguen pintar i col·laborar.

Més dinamisme al mercat

A més es pretén dinamitzar i potenciar el Mercat Municipal i compten amb la col·laboració de comerciants i hostelers. Els dissenys són d'Alain Campos, Mesado i Calp, a més participarà un artista grafiter i Ximo Mollar realitzarà una escultura amb els materials sobrants. I és que en una zona industrial i agrícola com la de la província l'art s'obri un buit gràcies a projectes així, Susana Calp ens assenyala la necessitat d'açò perquè «la gent pensa que en l'art com l'últim i l'art guareix al que ho consumeix, és alguna cosa necessari i transmet idees, nosaltres volem que en el B.A. de C. siga crític i compromès perquè la gent es desperte».

El manifest Betxí Art Compromés ha vingut per a quedar-se i prova d'açò és que Rafael Mesado ha publicat un manifest artístic el blog oficial de l'agrupació en què expressa quin és el motiu d'esta inciativa, alguna cosa que abans ho van fer ones artístiques que tots coneixem com 'Nouvelle Vague', el 'Dogma 95' o els escriptors de el '*Beatnik'.

Este text és una declaració d'intencions que expressa el seu desig de «eixir al carrer amb voluntat urbana per a oferir imaginació, sensibilitat i creativitat, que hui dia són valors en desús», i reclama un «art lliure i compromés amb la quotidianitat, que desvetla les paradoxes dels engranatges socials».