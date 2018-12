Un projecte sobre contes multiculturals guanya el I Premi de Cultura Inclusiva organitzat per la Universitat i l´Ajuntament de València

'Orriols: un barrio que cuenta' ha sigut el projecte guanyador del I Premi de Cultura Inclusiva dotat de 3.000 euros i organitzat per la Universitat de València i l'Ajuntament de València. Al llarg d'estos tres anys el projecte Emergents impulsat pel Vicerectorat de Cultura de la Universitat i l'Ajuntament de València, a través de la Regidoria de Joventut, ha concedit 75.500 euros en ajudes per a projectes destinats a promoure la inclusió social i cultural al terme municipal de València. Aquesta és la primera edició en què es premia els projectes que ja havien estat beneficiat d'ajudes.

El lliurament del premi a 'Orriols: un barrio que cuenta' s'ha celebrat dins la II Jornada de Cultura Inclusiva on també ha tingut lloc la taula redona 'Participació Cultural en Context Urbà', al Saló d'Actes de l'Edifici de la Regidoria de Joventut. L'acte, al qual es van inscriure 76 persones, ha estat presentat pel vicerector de Cultura i Esport, Antonio Ariño i Roberto Jaramillo, conseller de Joventut de l'Ajuntament de València.

'Orriols: un barrio que cuenta' és un projecte de recopilació, restauració i actualització de contes i històries populars amb l'objectiu de derruir estereotips i prejuís característics de certes zones o col·lectius, en este cas, del barri d'Orriols. El fi últim del projecte 'Orriols: un barrio que cuenta' ha estat la realització d'un llibre on es recopilaren diferents relats, el qual es va publicar en juny i ja es troba disponible per a la descàrrega lliure. Ha sigut un grup de mares del propi barri les que han trobat en el projecte una motivació per treballar amb els contes multiculturals i per crear-ne nous amb els quals transmetre als més joves el sentit del procés de desenvolupament i educatiu.

Este projecte va ser un dels seleccionats per Emergents en 2017, un projecte d'innovació social impulsat pel Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València i que des de 2016 ha atorgat 75.500€ en ajudes a 26 projectes. Aquestes iniciatives tenen l'objectiu de promoure la inclusió social i cultural en distints barris de la ciutat de València a través de les arts escèniques, la pedagogia, l'urbanisme i les arts visuals entre col·lectius vulnerables. Així com també pretenen donar consciència sobre el valor de l'educació cultural per fomentar el canvi.

El jurat del premi ha estat integrat per Antonio Ariño; Elizabet Catalá, educadora social i tècnica de Joventut de l'Ajuntament de Xirivella, Miguel Ángel Hoyos, periodista en RTVE i professor del màster de Creativitat de la Universitat de Barcelona, Adriana Ballestín, tècnica de Joventut de l'Ajuntament de València i Ana Chillarón, tècnica de gestió de la Universitat de València.