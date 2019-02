La MICE desplega la catifa rosa a Torrent

La setena edició de la Mostra Internacional de Cinema Educatiu de València (MICE) ja és una realitat. Amb el lema «Cap al setè somni», l'Auditori de Torrent s'omplí de gom a gom ahir de vesprada per a la gala d'inauguració oficial a la qual assistiren representants institucionals i del món de l'educació i la cultura. Al matí, 600 xiquets i xiquetes protagonitzaren la inauguració escolar.

L'acte oficial fou amenitzat per la Sedajazz Jove Big Band i presentat pels actors Jordi Ballester i Lola Moltó -vestits per Francis Montesinos-, i durant 17 dies passarà per una trentena de municipis valencians, on hi haurà projeccions de les obres realitzades pels escolars, passes informatius de films professionals, tallers i masterclasses.

Enguany, apadrinen la mostra l'actriu Abril Zamora i el directorManuel Martín Cuenca. Zamora destacà que malgrat que el cinema sempre va «disfressat d'entreteniment, és educació i cultura» i, per això, «és genial que arribe a les aules». Per a Martín Cuenca, a més, «cada pel·lícula nova, cineasta o espectador és un fet esperançador».

En diversos moments de la dinàmica gala, es va fer referència a la situació política i l'actualitat d'Espanya -com el bilingüisme, la importació de la taronja o «aquells que volen tornar a l'Espanya del blanc i negre»- i es va comptar amb la presència de Diego Fernández, director general de Planificació i Gestió Educativa del Ministeri d'Educació i FP. Fernández destacà que la MICE «és un exemple excel·lent en matèria d'educació i cultura». «És fascinant la implicació de l'alumnat, ja que no són només espectadors i creadors, sinó que també formen part del jurat», precisà.

Tanmateix, a l'acte assistiren el secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i el director general de Política Educativa, Jaume Fullana. Soler recordà que l'audiovisual és el llenguatge del segle XXI i que per això cal «posar els elements necessaris per a preparar als joves a interpretar el món en què vivim». Per la seua banda, Albert Girona, secretari autonòmic de Cultura -també present-, incidí en què la MICE destaca entre el centenar de festivals que es celebren a la Comunitat Valenciana.

Tampoc es perderen l'acte inaugural el president de les Corts, Enric Morera; el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio; a més de nombrosos alcaldes i regidors.

Durant les dues hores de duració de l'esdeveniment, els realitzadors Marisa Crespo i Moisés Romera reberen un premi honorífic, i també pujaren a l'escenari l'actriu Ruth Gabriel i el vicepresident de l'Acadèmia de Cine Espanyol, Rafael Portela. Per a ells, el llenguatge comunicatiu crea «ponts», tant amb el passat com amb el futur, i forma «millors persones» que han aprés posant-se en la pell dels altres.

Abans de la gala, es pogué gaudir de la batucada del CEIP Vicente Mortes de Paterna i l'actuació del CEIP Martínez Torres d'Aldaia, a més d'una muixeranga. Dins de l'auditori, les acrobàcies d'Alba Blanco sorprengueren els espectadors, igual que els colpidors curts «Bosa» i «9 pasos». El CEIP Ciutat de l'artista faller de València va cloure la vetlada amb una actuació molt rítmica i les estudiants d'ESO de l'IES Henri Matisse de Paterna ajudaren a l'organització.



Empremta internacional

En Torrent, estan «orgullosos i agraïts d'acollir un acte internacional que deixa empremta», segons va afirmar l'alcalde, Jesús Ros. Enguany, a concurs es presenten 381 curtmetratges (212 d'ells valencians) i l'organització espera poder arribar als 50.000 participants. La mostra, que en esta edició homenatja a Alemany, clourà el 23 de febrer a Sagunt i, entre altres, comptarà amb la presència de l'actriu germana Hanna Schygulla.

El director de la MICE, Josep Arbiol, que va assegurar que porta «l'educació i el cinema en vena», es va mostrar «emocionat», i va agrair l'esforç de col·laboradors i participants.