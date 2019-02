Relats que atrapen nousparlants

El Voluntariat pel Valencià celebrà esta setmana una nova sessió del seu club de lectura, la primera d'esta edició. La sessió tingué lloc en l'Espai Jove de l'Edifici Metro i hi participaren vora quaranta persones. La sessió comptà a més a més amb la presència de l'escriptora i professora de la Universitat de València, Carmen Agulló, autora d'un dels relats de 10 de dones, i sobre el qual tractà la sessió del club de lectura, que organitza l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià de l'Ajuntament de Torrent. La sessió començà amb la lectura d'un fragment del llibre per part de la regidora d'Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, qui donà la benvinguda al gran nombre de participants.

El llibre conté deu textos escrits per deu dones i en la sessió es parlà del text de Carmen Agulló, que porta per títol Castelló-Mèxic-València, les veus que sempre tornen al fil d'una cançó. El relat ens narra la vida d'una altra dona, Enriqueta Agut, mestra republicana, nascuda el 1912 a Castelló i que de menuda es traslladà a València on visqué l'adolescència i estudià magisteri. Durant la guerra, com a refugiada, s'hagué d'exiliar a Mèxic on va passar la resta de la vida.

Carmen Agulló és professora titular de Teoria i Història de l'Educació a la Universitat de València. A més de ser escriptora és una de les investigadores amb més prestigi en l'àmbit espanyol al voltant de la història de l'educació de les dones, especialment de les docents republicanes. Participà en el documental Las maestras de la República dirigit per Pilar Pèrez Solano i guanyador d'un premi Goya l'any 2014. Ahir explicà la vida d'una mestra valenciana republicana que com moltes més, compromeses amb la renovació pedagògica, amb el valencià i amb la política han sigut silenciades i oblidades durant molt de temps.

El club del lectura és una iniciativa més del Voluntariat pel Valencià de Torrent. El Voluntariat és una proposta ideada per Escola Valenciana i que a Torrent posa en marxa cada any l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià i que posa en contacte persones que saben i parlen habitualment valencià amb altres persones que volen aprendre'l mitjançant sessions de conversa i té l'objectiu d'augmentar els parlants de valencià. Les persones interessades poden passar per l'Oficina de Promoció i Ús del Valencià per a apuntar-s'hi ja que és una campanya activa tot l'any.