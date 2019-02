Acadèmics, polítics i Instituts d'Estudis Comarcals es replantegen l'estructura territorial valenciana

Aquesta trobada entre la Universitat de València i el col·lectiu d'Instituts comarcals ha arribat enguany a la seua huitena edició, la qual cosa evidencia "l'estreta i fructífera relació entre la Universitat de València i la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals Valencians (FIECOV), entre la comunitat universitària i els principals centres que abanderen les sensibilitats culturals del territori valencià", ha explicat el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, que ha inaugurat hui la jornada en la Facultat de Geografia i Història juntament amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Mercedes Berenguer; el degà de la Facultat de Geografia i Història, Josep Montesinos; i el president de la FIECOV, Josep V. Frechina. La diputada Mercedes Berenguer s'ha referit a l'oportunitat que brinda aquesta jornada de posar en comú la visió procedent de l'àmbit acadèmic, el polític i el local. El degà ha posat l'accent en la voluntat col·laborativa entre diferents institucions en favor de la societat. I el president de la FIECOV ha destacat la necessitat de "repensar l'organització del propi territori per a començar a superar les disfuncions que amenacen la sostenibilitat del territori".

Les primeres quatre conferències han sigut impartides per professorat de la Universitat de València. La catedràtica de Geografia Julia Salom s'ha centrat en "l'oportunitat" que suposa la posada en marxa del Pla d'Acció Territorial de les Comarques Centrals Valencianes per a "reprendre una estratègia de suport i requalificació d'aquestes comarques que afavorisca el reequilibri territorial i genere un model de desenvolupament més sostenible". El catedràtic Javier Esparcia (Dept. Geografia) ha reivindicat la necessitat de passar a l'acció en la lluita contra el despoblament en el medi rural i ha insistit en la importància de prioritzar "on actuar, què fer, com fer-ho i quan fer-ho". El professor Joan Carles Membrado (Dept. Geografia) ha abordat la complexitat territorial valenciana i ha assegurat que "per a donar resposta a les realitats territorials heterogènies i canviants, caldria partir d'una administració local flexible quant al tipus d'ens, però també quant a la delimitació d'aquests". Finalment, el professor del departament d'Economia Aplicada Joan Sanchis ha explicat en la seua conferència que la Comunitat Valenciana "ha sigut pionera i es troba en el procés de desplegament d'un ambiciós programa de territorialització de les polítiques actives d'ocupació", i ha assenyalat com a principals obstacles "la falta de vertebració de l'estructura comarcal i les dificultats per a consolidar una nova governança lateral efectiva i àgil".

La primera taula redona, sota el títol L'organització del territori des de la perspectiva política, ha sigut moderada pel vicerector Jorge Hermosilla i ha comptat amb representants dels principals grups polítics. Mª Josep Amigó (Compromís) ha assegurat que les diputacions provincials són "prescindibles i cal treballar per a restar-los competències per a la seua futura eliminació". Mª Carmen Peris (Ciutadans) també ha advocat per l'eliminació de les diputacions i ha matisat que "els serveis que realitzen aquestes institucions podrien garantir-se a través de les conselleries per a eliminar duplicitats". Evarist Aznar (PP)s'ha mostrat contrari a aquesta supressió: "si ja tenim una estructura perquè farem una altra que carregue amb més treball a les conselleries? És més eficaç mantindre la que tenim perquè el paper de les diputacions i els serveis públics que ofereixen són necessaris". Antonio Montiel (Podem) ha assegurat que les Diputacions són unes estructures heretades d'un determinat model d'Estat que cal revisar i ha advocat per "una organització territorial més senzilla, perquè el més senzill sol ser el més eficaç per als ciutadans i ciutadanes". Antoni Such (PSPV) ha defensat la necessitat de "reformar la legislació, la Constitució, per a aconseguir un País Valencià que tinga una bona estructura territorial concorde a les necessitats i aspiracions de la Generalitat Valenciana". En la taula també estava convidada Rosa Pérez, d'Esquerra Unida, que no ha pogut assistir.

La sessió contínua a la vesprada amb una taula redona sobre els reptes de la vertebració territorial valenciana. El president de la FIECOV, Josep Vicent Frechina, modera el debat en el qual participen representants de l'Institut d'Estudis Territorials del Caroig (IETEC), Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida (IEVA), Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals "Alfons el Vell", Institut d'Estudis Comarcals de la Foia de Bunyol-Xiva, Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta (IECMA) i l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Horta Sud.

La trobada, que enguany ha aconseguit la seua huitena edició, és organitzat anualment pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat i la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals (FIECOV), amb la col·laboració de la Diputació de València.