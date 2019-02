El Palau de la Música acull la segona part del seu homenatge a John Williams

El Palau de la Música acull este dissabte, 23 de febrer, a la Film Symphony Orchestra i ho fa amb un nou sold out. La formació musical ha passat per València fins a en cinc ocasions i el pròxim 11 de maig ho farà per sisena vegada tancant així el seu pas per la capital de Turia. Es tracta de la gira més ambiciosa que FSO ha realitzat des dels seus inicis, un espectacle que va arrancar el passat mes de setembre a València amb la primera part del Programa I i que incloïa bandes sonores del compositor més «oscaritzat» de tots els temps com Jurassic Park, Tauró o Harry Potter.

Durant este 2019 l'orquestra interpreta el seu Programa II per a completar el major homenatge mai dedicat a John Williams a Espanya. BSO icòniques com I.T., Trobades en la Tercera Fase, Indiana Jones i l'Arca Perduda, JFK, El Patriota, Memòries d'una Geisha o El violinista en la teulada, entre unes altres, són alguns dels temes que FSO interpretarà.