L´humor en valencià, protagonista de la jornada de sociolingüística d´Alcoi

La XXIV Jornada de Sociolingüística posarà de nou damunt la taula la realitat social del valencià, el dies 29 i 30 de març, en el Campus d'Alcoi de la Universitat Politècnica de València. En les dos sessions, els experts reflexionaran sobre un aspecte molt concret de l'ús de la llengua que queda ben expressat en el títol: «Tenim recursos per a fer humor en valencià?».

La jornada s'ha presentat a la seu de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua amb les intervencions de Verònica Cantó, secretària de l'AVL, Josep Cortés, membre del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica, i Brauli Montoya, professor de la Universitat d'Alacant i membre de l'AVL i de l'IEC.

La trobada comptarà amb la participació d'investigadors, professors, humoristes i altres representants dels sectors implicats, per a estudiar la situació de l'humor que es fa en valencià, la seua realitat i les transferències com a condicionants que apareixen del contacte d'una llengua cooficial i minoritzada amb una altra.

També reflexionaran sobre l'humor fet en valencià com a ferramenta de normalització lingüística, definiran la funció dels humoristes i l'humor en la construcció i difusió del model de llengua estàndard, parlaran de l'impacte social de l'humor fet en valencià i de l'ús de l'humor com a recurs didàctic. Els ponents analitzaran esta la qüestió des de diversos punts de vista, com ara des de l'àmbit local als mitjans de comunicació de masses.

Igualment, els participants abordaran els contextos lingüístics, les interferències, les diferents aplicacions en mitjans audiovisuals i escrits –socials i educatius–, les possibilitats d'un humor valencià propi o mediatitzat, els recursos i la capacitat d'influència social.