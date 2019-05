Feslloc 2019: Oques Grasses, El Diluvi, Xavi Sarrià, Els Jóvens, Tremenda Jauria i Dakidarría, caps de cartell

Oques Grasses, Xavi Sarrià i el Cor de la Fera, El Diluvi, Tremenda Jauria i Dakidarría, són alguns dels caps de cartell de l'edició d'enguany del festival Feslloc, que fa tretze anys que se celebra a Benlloc, la Plana Alta. El festival que, tindrà lloc l'11, 12 i 13 de juliol, va presentar el seu cartell complert, i ahir -el mateix dia que es constitueixen les Corts Valencianes-, per primera vegada, un manifest polític en el que es reivindica com una eina per a la transformació social i alerta: «que no tornen els temps foscos, 'que la prudència no ens faça traïdors'»

Els Catarres, Pupil·les, La Fúmiga, Ebri Knight, Botifarra i Ahmed Touzani, Mireia Vives i Borja Penalba, Jazzwoman i Balkan Paradise Orchestra, són alguns dels artistes que complementen el cartell en què destaca una alta presencia de dones a l'escenari, de fet la més alta de cap edició anterior del festival -fins a quinze grups liderats per dones o amb dones artistes- i també setze presentacions de treballs nous. El festival ha volgut, com sempre, ser un aparador de la millor música feta en valencià, però porta també artistes convidats, com Tremenda Jauria i Dakidarría, o músics valencians que canten en altres llengües, sempre que no siguen incoherents amb el principis que defensa el festival. Uns principis que enguany l'organització ha desgranat en un manifest titulat «País Valencià: terra, llengua i feminisme», necessari, expliquen, davant «els discursos feixistes i la persecució de la cultura que són -una altra vegada- el pa de cada dia».

L'organització del festival, formada per l'associació sense ànim de lucre Feslloc -amb participació de l'entitat Escola Valenciana i l'Ajuntament de Benlloc- ha reivindicat la cultura com «una eina del carrer per expressar malestar i construir alternatives», i explica, en el manifest que volen «ser un festival ruralista, ecologista, però també un festival del País Valencià, sense complexes», que treballa per «la normalització del valencià com a llengua d'expressió artística i cultural, però també de convivència» i un espai «feminista, lliure d'agressions LGTBIQA, antiracista i antislamòfoba». En este sentit, el festival ha reforçat les activitats complementàries als concerts entre les que enguany trobem un debat sobre migrans menors no acompanyats amb la presència de l'ONG Open Arms -que dóna suport al festival-, una xerrada sobre extrema dreta, una sobre noves ruralitats, i un taller d'autodefensa feminista no mixt.