Capella de Ministrers recorda Lucrècia Borja i Leonardo da Vinci amb dos concerts

Capella de Ministrers ha commemorat les figures de Lucrecia Borja i Leonardo da Vinci en el 500 aniversari de la seua mort amb dos concerts celebrats en l'Institut Cervantes i el Museu de la Ciència i la Tecnologia Leonardo da Vinci de Milà, el 15 i el 16 de maig, respectivament. A Xàtiva, ciutat natal del papa Alejandro VI, pare de Lucrecia, actuaran demà.

Estos rellevants personatges històrics van morir el mateix any (1519) i les seues vides i famílies es van creuar en diverses ocasions. Milà és la ciutat de Giovanni Sforza, primer marit de Lucrecia, i està molt vinculada a la trajectòria artística de Leonardo que va treballar per a la influent família Sforza en molts projectes. César Borja (Borgia en la seua transcripció italiana), fill del papa Alejandro VI i germà de Lucrecia, també va requerir els serveis de Leonardo com a capità i enginyer general per al seu exèrcit.

Capella de Ministrers va abordar este homenatge amb el repertori que inclou en Lucretia Borgia, entre la història, el mite i la llegenda, el disc-llibre que recentment ha publicat la formació i en el qual se submergeix en la música contemporània dels Borja i de Lucrecia, una dona culta i sensible amb les arts però protagonista d'una llegenda negra que va generar un projecte familiar liderat pel papa Alejandro VI que la va utilitzar per a establir aliances estratègiques mitjançant tres casaments.

El públic milanés i espanyol resident en la ciutat italiana va omplir l'aforament i va celebrar els concerts de l'Institut Cervantes i el Museu de la Ciència i la Tecnologia Leonardo da Vinci, afavorit per l'Accademia Musica Antica vaig donar Milano, que va oferir Capella de Ministrers, un grup de referència en la música antiga amb més de 30 anys de presència en prestigiosos auditoris nacionals i internacionals i amb 58 treballs discogràfics editats.

Carles Magraner, director de Capella de Ministrers, que va fer una conferència entorn dels dos personatges en l'Institut Cervantes, va agrair l'acolliment del públic a la proposta, una recreació de l'entorn musical de Lucrecia per escenaris com Roma i la seua cort papal, Pésaro i la cort ducal de Ferrara, així com les seues relacions amb Pietro Bembo i músics com Bartolomeo Tromboncino o Joan Ambrosio Dalza.