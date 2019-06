L'educació artística resisteix al Carme

El Centre del Carme es va convertir ahir en la seu valenciana de l'educació artística amb la trobada de «Resistències artístiques», la convocatòria que el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana va llençar l'any passat per «crear entorns de treball col·laboratius que unisquen art i educació» mitjançant la dansa, l'art, el teatre o la música. 30 centres educatius van ser escollits a la convocatòria i ahir es van veure per primera vegada al Centre del Carme per compartir les experiències obtingudes.

Van haver propostes vinculades a la literatura com «Piensa, paper y tijera» de Marina Susana Balaguer i Rosa Ana Gimeno; «El llibre prohibit. Censura estructural i autocensura en context escolar» de Lluc Mayol o «Lliure de text» de Pepe Murciego.

Així mateix s'han seleccionat un gran nombre de propostes audiovisuals com «Competencias ocultas» del Col·lectiu Plataforma indòmita; «Cabeza voladora» d'Arly Jones i Sami Natsheh; «De l'Odissea d'Homer a la nostra Odissea» del Col·lectiu Gutiérrez i Gargallo; «Anim'acció» de Silvia Ana Carpizo; «Amb veu pròpia. Teixint resistències» de La Cosecha Producción Audiovisual; «El consens» de Miquel García Membrado i «La Bisa. (Re) Animant la Memòria Democràtica Espanyola» d'Emilio Martí López.

A més es van presentar propostes interdisciplinàries com «Treu el monstre que ports dins v.2.0.» de Coco Esteve i Álex Moltó; «La Biblioteca Silvestre» de Myriam Moreno Martínez; «Tirar del hilo» d'Alba Cacheda González; «Micro articulaciones. Conjuntoss empáticos» de Sálvora Feliç i Alba González; «Soundcool» d'Elena Robles, Montse Briceño i Elena Rita Pelejero; «Els guapos són els raros» d'Anna Peris Tendre; «P a i s a j i se s i n s o r i a l'i s» d'Ivan Juaez i «Aula de ecoarte» de Marco Ranieri

Les arts visuals estan representades en les propostes de «Constel·lacions» del col·lectiu Cràter; «Entorns» d'Agustín Serisuelo Franch i «En record a ella» de María Amparo Gomar Vidal i «Fora d'escena» d'Elisa Martínez Matallín.

També hi ha un conjunt de propostes basades en la música com «Músiques brutes» d'Alba Ana García; «Escuchar = Resistir» de Laura Romero; «Laboratoris de escucha»de Juan Cantizzani; «Sonidos y voces en resistencia» d'Estibaliz Sádaba i Clara Álvarez; i «El ruido eterno» de Juan F. Navarro Llinares.

Les arts escèniques estan representades en «Als peus d'Europa» d'Henar Fuentetaja ; «Vol II» de la Companyia Columpiant la dansa; i «La passió dels comuns» d'Anna Pellicer Aparisi i Miguel Romero Rodríguez.