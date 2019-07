Les millors pel·lícules de 2018 arriben a La Filmoteca

La Filmoteca de València tanca la temporada amb un cicle que recupera les millors pel·lícules estrenades en 2018, triades per crítics de cinema de revistes especialitzades. La selecció inclou títols ja emblemàtics del seté art com Tres anuncios en las afuertas o The Florida project.

Ahir es va projectar la primera pel·lícula a les sis de la vesprada: Un asunto de familia, d'Hirokazu Koreeda, com un retrat reflexiu, irònic i amarg de la institució familiar en l'el Japó del XXI.

Li va prendre el testimoni a les 20.15 hores La fábrica de nada, del portugués Pedro Pinho, la crònica del desmantellament d'una fàbrica d'ascensors i de la revolta dels seus treballadors, amb una reflexió crítica sobre les tradicionals tàctiques de lluita obrera adaptades al XXI. Hui li tocarà el torn a Un asunto de familia, a les 20.15 hores.

Entre les set pel·lícules programades per a juliol també hi ha dos de cineastes contemporanis consagrats: Burning, del coreà Lee Chang-Dong, i El hilo invisible, de Paul Thomas Anderson, ha assenyalat l'Institut Valencià de Cultura (IVC) en un comunicat.

Després de l'aturada d'agost, el cicle es completarà al setembre amb The Florida Project, de Sean Baker; Tres anuncios en las afueras, de Martin McDonagh o Amante per un día, de Philippe Garrel.

Com a colofó, les últimes pel·lícules de 2018 que tornen a la Filmoteca són El león duerme esta noche, de Nobuhiro Suwa; Lazzaro Feliz, d'Alice Rohwacher, i Entre dos aguas, d'Isaki Lacuesta.

Es tracta d'una selecció de títols realitzada a partir de les votacions dels crítics de revistes especialitzades com a Caimán Cuadernos de Cine, Dirigido Por, Fotogramas o de la valenciana Cartelera Turia.