L'Institut Valencià de la Cultura i les muixerangues firmen el seu primer conveni

El conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha signat recentment el primer conveni de col·laboració entre l'Institut Valencià de Cultura i la Federació Coordinadora de Muixerangues, representada pel seu president, Enric Sorribes. El director de l'IVC, Abel Guarinos, també estigué present en la signatura d'un conveni que pretén promoure i dignificar la muixeranga com a tradició i expressió cultural valenciana.

Segons el conseller, «fem pinya i signem el primer conveni de col·laboració amb la Federació de Muixerangues per a potenciar conjuntament, entre les 21 colles agrupades, un conveni que ens permet dur endavant tota una sèrie d'activitats territorialitzades per a millorar la seua visibilització».

Enguany, l'IVC aportarà 45.000 euros a la federació per tal de difondre, promoure i dignificar el fet muixeranguer com un dels màxims exponents de la cultura valenciana. La federació rebrà el finançament de l'IVC per a cobrir les despeses derivades del funcionament de l'entitat, la realització de les activitats previstes i impulsar noves accions de promoció, com trobades.