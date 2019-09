L'associacionisme de l'Horta Sud es promociona a València

L'última campanya de promoció de l'associacionisme de la Fundació Horta Sud arriba als carrers de la ciutat de València. Els dissenys de «Les associacions, el cor del nostre poble» estaran visibles durant la segona quinzena de setembre en les parades de metro i els quioscs de València. A la campanya també s'han adherit alguns municipis de l'Horta Sud en l'àrea metropolitana.

Esta acció s'emmarca dins de l'última campanya de promoció de l'associacionisme de la Fundació Horta Sud, que s'ha desenvolupat amb la col·laboració de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica de la Generalitat Valenciana. Es tracta d'una campanya que naix amb l'objectiu de difondre, promocionar i fomentar la participació ciutadana i l'associacionisme.

La campanya es compon de cinc dissenys diferents en els quals, a través de les il·lustracions preparades per l'estudi de disseny Estudio Bueno, es mostra com les associacions generen llocs de treball, fomenten la cultura, les tradicions, l'educació, la igualtat en la diversitat o altres valors com la solidaritat. Amb esta acció es pretén comunicar de forma amena el paper fonamental de les associacions, destacant les millores socials que la seua acció ha permés, millorant la nostra societat a força d'esforç, il·lusió i compromís.

La campanya de sensibilització estarà present en 50 parades de metro de la ciutat de València i en diferents estacions de l'àrea metropolitana, com és el cas dels municipis de Catarroja, Mislata, Picanya, Picassent, Silla i Torrent. A més, un total de 20 quioscs de València també incorporaran els dissenys.

Ajuntaments de la comarca de l'Horta Sud com Manises, Quart de Poblet, Aldaia i Paiporta, però també altres consistoris de fora de la comarca com el de Castelló, ja van fer ús de la campanya en els seus carrers abans de l'estiu.



Multipliquen per tres la inversió

Gràcies a la Plataforma d'Avaluació del Impacte de la Fundació Horta Sud, és possible visibilitzar, agrair i reconéixer l'aportació social i econòmica que les associacions realitzen a la societat, amb dades objectives. La campanya agraïx a totes les persones que treballen dia a dia darrere una associació de forma desinteressada i que amb el seu treball contribuïxen a la transformació social i a fer del món un lloc millor.

Per exemple, esta plataforma ha demostrat que a la comarca de l'Horta Sud hi ha un total de 2.000 associacions que realitzen un total de 800 activitats puntuals a l'any per municipi, que creen 3.451 llocs de treball a la comarca, que engloba un total de 21.854 persones voluntàries i que són capaces de multiplicar per tres cada euro públic que reben.