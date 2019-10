La UV crea els Premis Carme Miquel per a treballs sobre els drets lingüístics

La Universitat de València ha creat el Premis Carme Miquel 2019 per a l'estudi dels drets lingüístics i la seua garantia i materialització real en els treballs de fi de grau i treballs de fi de màster. En estos premis podran participar els estudiants de qualsevol titulació oficial de les universitats espanyoles que hagen aprovat un treball de fi de grau o de fi de màster en qualsevol llengua oficial en les comunitats autònomes de l'estat o en anglès, en el curs 2018-19.

La finalitat d'estos premis és fomentar entre l'estudiantat universitari els fonaments teòrics i les estratègies o mesures per a la materialització i la garantia real dels drets lingüístics i el multilingüisme. Els premis es finançaran per un import de 2.250 euros per a l'exercici 2019. El premi al millor treball fi de màster està dotat amb 1.000 euros. Hi haurà també un accèssit per a un treball fi de màster dotat amb 500 euros.

El president d'Escola Valenciana, Natxo Badenes, ha qualificat «d'encertada» la iniciativa ja que «promourà el coneixement d'una dona cabdal en el món de l'educació i la cultura, amb una finalitat tan preuada com protegir els nostres drets».