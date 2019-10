Aviva Moncada desenvolupa un taller sobre la transcripció del discurs oral en valencià

L'Agència de Promoció del Valencià Aviva Moncada va organitzar el passat dilluns, 14 d'octubre, el primer taller de transcripció del discurs oral. La iniciativa, oberta i de caire molt tècnic, va comptar amb la participació de traductors, docents i etnòlegs, encara que també de persones interessades en la matèria.

El curs va estar impartit per Josep Lacreu, cap de la Unitat de Recursos Lingüisticotècnics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i col·laborador de Levante-EMV. Lacreu ha participat en la direcció i autoria de diferents diccionaris i manuals sobre l'ús del valencià, una experiència que el convertix en un dels experts amb més autoritat en la matèria sobre la qual va versar la jornada.

La idea de realitzar el taller va sorgir de la falta de criteris i models de referència en l'àmbit de la transcripció de discursos orals en valencià. Esta mancança es va fer evident en la creació de la Moncadapèdia, un arxiu accessible a través d'internet que recull testimonis orals de contingut històric, artístic o etnològic relacionat amb la localitat de Moncada. L'establiment d'uns estàndards que es puguen seguir en la confecció d'este repositori va ser, per tant, allò que va motivar l'organització de la iniciativa, que es va fer accessible a qualsevol persona interessada.



Taller sobre tecnologies

Lacreu va presentar una sèrie de guies de treball traçades a partir d'experiències prèvies en este àmbit i va establir que una transcripció ha de ser factible per a les persones que la fan, intel·ligible per a qui les lligen i útil per a qualsevol estudiós. Així mateix, cal aspirar a aconseguir que la lectura d'una transcripció ortogràfica d'un testimoni oral per part d'un conterrani siga idèntica al discurs original.

L'activitat va gaudir d'un èxit important i les persones assistents van manifestar que els va resultar molt útil i interessant. Des d'Aviva Moncada expressen el seu desig per presentar un nou taller pròximament, esta vegada sobre les noves tecnologies aplicades a l'oralitat.

Entre les pròximes campanyes de l'agència de promoció lingüística es troba l'elaboració del ja tradicional catàleg de joguets en valencià que presenta cada Nadal i de la carta per als Reis Mags en esta llengua, que voran la llum en els próxims mesos.