La Biblioteca de Prehistòria entra en l'Edat de Bronze

La Biblioteca del Museu de Prehistòria de València celebra hui el Dia de les Biblioteques amb el públic l'infantil i familiar, de la mà d'una activitat molt dinàmica: un joc de recerca i enigmes sobre les antigues civilitzacions de l'Edat del Bronze.

Per a l'ocasió, la Biblioteca estarà ambientada simulant un gran mapa de les civilitzacions, i les famílies, amb l'ajuda dels llibres infantils de la biblioteca, hauran d'ubicar les cultures més importants de l'època: Egipte, Mesopotàmia, Micenes... A més, si algun xiquet o xiqueta no vol participar en la gimcana tindrà la possibilitat de gaudir dels diferents llibres infantils a un espai recollit habilitat amb eixa finalitat.

La Biblioteca romandrà hui oberta de 10 a 14 hores. Hi haurà tres gimcanes al llarg del matí: a les 11 hores, a les 12 hores i a les 13 hores. Es recomana l'activitat per a públic major de 4 anys.