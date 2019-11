Francesc Gisbert guanya el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre

Continuen coneixent-se més guanyadors dels Premis Literaris Ciutat d'Alzira 2019. A Carles Alberola, recentment guardonat amb el XIV Premi de Teatre Palanca i Roca, se li suma Francesc Gisbert, guanyador del XXIV Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre per l'obra 5 x 5. El llibre narra la història d'un grup de xiquets i xiquetes que hauran de resoldre l'enigma que s'amaga al campament on s'estan. Així, es tracta d'una història amb acció, intriga i misteri en què els protagonistes, molt diferents entre si, descobriran el valor de l'amistat i de la cooperació.

El jurat d'este guardó –dotat per Edicions Bromera amb 3.000 €–, ha destacat que l'obra «aposta per la novel·la clàssica d'aventures, on l'acció va dosificant-se adequadament per a mantindre l'interés del lector al llarg d'una trama plena de notes d'humor».

Francesc Gisbert (Alcoi, 1976) és un reconegut autor de narrativa infantil i juvenil, amb més de 50 llibres publicats de tots els gèneres. La seua obra ha rebut distincions com el Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi Barcanova, el Premi Josep M. Folch i Torres o el Premi de Literatura Infantil Carmesina de la Safor, entre altres.

També ha publicat novel·les per al públic adult, com ara Els lluitadors, Premi Enric Valor de Novel·la, Un món de bojos, Premi Ciutat de Sagunt o, recentment, Una vida per estimar, Premi Ciutat d'Elx. A més a més, col·labora habitualment en premsa, amb articles de divulgació cultural, i és autor de molts materials didàctics per a l'ensenyament de la llengua.

Coppelius i el monstre verd

D'altra banda, Rosa Maria Colom (Sóller, Mallorca, 1937), ha guanyat el XXIV Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil per Coppelius, una obra que, segons els membres del jurat, «és una novel·la inusual i sorprenent, que combina un ritme narratiu pausat amb una intriga plena d'homenatges literaris, girs de guió i temes valents, poc habituals en la literatura juvenil». Per últim, Canizales (Cali, Colòmbia, 1972) ha rebut el IV Premi Internacional Enric Solbes d'Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna per Monstre Verd, «un llibre molt didàctic que reflexiona sobre les tres R: Reciclar, Reutilitzar i Reduir».