Tudi Torró, nova acadèmica de l'AVL

La mestra i filòloga Maria Virtuts Torró Ferrero (Ontinyent, 1955) és la nova acadèmica de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Així ho va elegir ahir el ple de la institució normativa de la Generalitat Valenciana, per díhuit vots a favor i un en blanc. Així, Torró ocupa des d'ahir la vacant que va deixar Carme Miquel amb el seu traspàs el passat mes de juny.

Abans de la votació, l'acadèmica i professora de la Universitat d'Alacant Maribel Guardiola defensà la candidatura de la mestra i filòloga, presentada amb l'aval de tretze dels vint acadèmics. En el parlament, destacà els seus mèrits com a «referent docent, pedagògic i cívic arreu del nostre territori».

L'activitat de la nova acadèmica ha estat sempre relacionada amb l'ensenyament, la coordinació docent i la gestió educativa. Al llarg de la seua carrera professional ha ocupat diferents càrrecs tant en la Universitat d'Alacant com en la Conselleria d'Educació, on va ser directora territorial d'Alacant fins a la seua jubilació enguany mateix.



Compromesa amb la llengua

L'experiència docent de Tudi Torró s'ha vist reflectida en la publicació de llibres i materials educatius per a Primària i Secundària, treballs que han servit de referència a molts mestres i pedagogs. A més, la nova acadèmica ha sigut guardonada amb el Premi Federació Escola Valenciana, el Jaume I d'Elx, el Vicent Ventura o el Joan Baptista Basset, entre altres. Recentment, també ha sigut guardonada amb el premi Tempir, que està previst que arreplegue hui.

La seua activitat professional, divulgadora, compromesa en la defensa de la llengua i la cultura, ha permés a l'AVL considerar-la mereixedora d'ocupar un lloc en l'ens normatiu. En paraules de l'acadèmica Maribel Guardiola en la sessió plenària, la seua incorporació i vàlua aportarà «un plus de reconeixement social» a la institució acadèmica.

Tudi Torró també ha exercit com a inspectora d'Educació. Per això, estigué al front de l'Associació d'Inspectors d'Educació (Adide-PV), on va dur a terme una gran tasca en favor de l'educació pública valenciana. Tanmateix, ha sigut membre del Consell Escolar Valencià i de la Junta Directiva de la Unitat d'Educació Multilingüe de la Universitat d'Alacant.

Ha escrit Des del sud valencià (El Petit Editor, 2017), on recull els seus articles de la revista Ali-I-Oli i també és coautora de l'estudi L'estat de la qüestió dels programes d'immersió lingüística a Catalunya, País Valencià i Les Illes Balears.