El dibuix com a punt de trobada a Las Naves

Las Naves va inaugurar el passat divendres l'exposició «Pàgines amigues», una exposició sobre el dibuix com a lloc de trobada de persones i col·lectius diversos. La mostra anirà acompanyada en els pròxims dies de tallers, xarrades i sessions en la qual pretén ser una festa dedicada al dibuix.

La mostra romandrà oberta fins al 29 de febrer. En la inauguració van participar el regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, Carlos Galiana, la gerent de Las Naves, Marta Chillarón, i el comissari de l'exposició, Martín López.

Carlos Galiana, regidor d'Innovació de l'Ajuntament de València, va destacar que «Las Naves es converteix una vegada més en un lloc de trobada on es propicien diàlegs intergeneracionals i culturals, en aquesta ocasió entre dibuixants de diferents edats, tradicions i procedència».

«Pàgines amigues» proposa una exploració per diferents maneres d'entendre el dibuix en relació a allò pedagògic, l'autoedició i l'exploració gràfica. I, d'aquesta forma, mostrar el dibuix com un lloc de trobada entre individus i col·lectius diversos que parlen diferents llenguatges visuals però que, al cap i a la fi, formen part d'una comunitat especial unida per certa singularitat en la pràctica.

Participen en l'exposició Haz, Raisa Álava, Muriel Bellini (Argentina), Paz Boira, Gonçalo Duarte (Portugal), Alba Feito, Andrea Ganuza, Paola Gaviria (Colòmbia), Don Rogelio, Roberto Massó, Tatiana Mutilva, Clara Iris Ramos, Carlota Ribs, Carlos Santonja, Attila Stark (Hongria) i El Brazo Torcido Group.

La pròxima setmana, Las Naves acollirà la jornada «Sun City: Seminari interactiu sobre la ciutat del futur», que té com a objectiu reflexionar sobre la ciutat del futur a partir dels sons i el silenci. Aquest congrés està organitzat pel CSIC-UPV (Institut de gestió de la innovació i el coneixement). El dimarts tindrà lloc la xerrada «La solitud en València», sobre el repte de donar suport a les persones majors en el futur.