Un full de ruta cap a la declaració com a Patrimoni Immaterial de la Unesco

Les societats musicals de la Comunitat Valenciana representen un fenomen social, educatiu i cultural únic en el món. Tan sols cal fer un repàs a les xifres de federats i socis que formen la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) per a fer-se una idea de la dimensió del moviment: més de 1.100 bandes de música, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, més de 60.000 alumnes i 200.000 socis. Un extens teixit associatiu de valors i herència cultural que persegueix, com ha anunciat recentment Daniela González, Presidenta de FSMCV, davant José Manuel Rodríguez Uribes, Ministre de Cultura, la seua declaració com a Patrimoni Immaterial de la Unesco.

Aquestes societats musicals, reconegudes per la Universitat de València com el principal agent cultural de la C. Valenciana, ja van ser declarades Bé d'Interés Cultural (BIC) en 2018. Un esdeveniment que es va declarar com a «històric» per al col·lectiu. Aquella declaració de BIC va servir per a reconéixer el treball i la seua tasca com a agents de conservació i potenciació del patrimoni cultural de les tradicions musicals i artístiques valencianes al llarg de la història, sent considerades una de les manifestacions més representatives de la cultura i formes de vida tradicionals dels valencians. A més, com a BIC, la llei de Patrimoni Cultural Valencià preceptua el deure dels poders públics de vetlar per la preservació de les societats musicals. Un fet de gran rellevància per a la supervivència del col·lectiu.



Reunió amb el ministre

Ara, en la reunió mantinguda aquesta setmana entre FSMCV, el Ministre de Cultura i el President de la Generalitat, s'ha donat a conéixer la notícia que el Govern d'Espanya declararà les bandes de música com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial a proposta de la Generalitat i el Ministeri de Cultura. Un pas més per al reconeixement al valor cultural i social d'aquest moviment, únic en el món.

«La declaració és un reconeixement per a tots els nostres músics, que transmeten cada dia els seus valors a la societat», va valorar Daniela González. Per la seua part, el Ministre José Manuel Rodríguez Uribes declarava davant els mitjans després de la reunió que «les bandes de música vertebren i es desenvolupen en tot l'àmbit autonòmic i crec que és una cosa positiva aquest reconeixement en el qual treballarem».

La nova declaració arriba en un moment molt oportú per a les societats musicals, que han sigut colpejades amb especial duresa per la crisi produïda per la pandèmia de la Covid-19. El col·lectiu ha xifrat en cinc milions d'euros l'impacte econòmic patit durant els tres primers mesos del covid-19 i pronostica que aquesta xifra puga arribar fins als 20 milions en el que queda d'any, convertint-ho en un dels col·lectius culturals més afectats.



Crida d'auxili: asignar més fons

Així, amb el suport d'aquesta nova declaració com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial, la Federació espera que s'acudisca a la crida d'auxili que llança en nom de les societats musicals degut la crítica situació econòmica que pateix el col·lectiu. Per això, la Presidenta de la FSMCV ha demanat al Ministre una línia d'ajuda directa per part de l'estat destinada a les Societats Musicals. A més d'això, en la reunió també li ha traslladat a José Manuel Rodríguez Uribes la petició d'incrementar l'import dedicat a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per part de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques de la Música (INAEM).

La declaració de les societats musicals de la Comunitat Valenciana com a manifestació representativa del patrimoni cultural immaterial suposa, a més de l'exposat prèviament, un acostament a l'objectiu que s'ha marcat la FSMCV: la declaració de les Societats Musicals com a Patrimoni Immaterial de la UNESCO. Per a això, des de Federació s'ha posat en marxa un nou projecte que ha sigut presentat aquesta setmana davant el Ministre de Cultura. D'aconseguir-ho, consideren des de Federació, estarien assegurant la supervivència de les societats musicals i la validació de les mateixes com un fenomen social i cultural d'una rellevància històrica en el món.