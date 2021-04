La pianista ucraïnesa Valentina Lisitsa debuta hui amb l’Orquestra de València sota la direcció de Ramón Tebar, i inicia una setmana musical en clau femenina, en la programació del Palau de la Música, protagonitzada també per programes de cambra dedicats a grans compositores i per unes altres pianistes com Marisa Blanes i Aida Velert del Duo Dalí.

A les 19.30 hores a l’Auditori de Les Arts, Valentina Lisitsa interpretarà el ‘Concert per a piano’ del compositor romàntic alemany Robert Schumann. Es tracta d’una obra fogosa i brillant, que va interpretar en la seua estrena el 1845, la seua dona, la pianista i compositora Clara Schumann. La Simfonia núm. 2 de Ludwig van Beethoven, completa este programa.

Lisitsa és una de les grans estreles de les xarxes socials de la música clàssica, així com la primera artista clàssica que ha convertit el seu èxit en internet, en una carrera de concerts en els principals llocs d’Europa, els Estats Units, Amèrica del Sud i Àsia. Gràcies al seu enfocament personal dels vídeos, el seu canal de YouTube registra més de 600.000 subscriptors i 147 milions de visites (75.000 per dia).

Les últimes temporades inclouen actuacions en la Filharmònica de Berlín, Carnegie Hall de Nova York i en els festivals BBC Proms, i últimament ha actuat com a solista amb la London Symphony Orchestra, Orchestre de Paris i Staatskapelle Dresden, entre altres.

Dijous a l’Almodí, a les 19.30 hores a, i en el cicle ‘Les Arts en Paral·lel’, el públic assistent podrà assistir al programa «Compositores europees: del classicisme al postmodernisme», que interpretarà la pianista valenciana Marisa Blanes, per a tocar obres de destacades compositores com Marianne von Martínez, Clara Schumann o Lili Boulanger, entre altres.

I dissabte, també a les 19.30 hores en la nova cita del cicle «Cambra al Palau», el Duo Dalí, format per la pianista Aida Velert i el violinista Fernando Pascual, interpretaran el programa «D’un matí de primavera. Música per a violí i piano composta per dones».