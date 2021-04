El centre d’innovació Las Naves, de l’Ajuntament de València, col·labora de nou amb l’edició valenciana de PechaKucha Night en un nou esdeveniment, enfocat en el disseny i la creativitat des d’un vessant social, que se celebrarà demà per la vesprada.

Com ja és habitual, un conferenciant convidat donarà el tret d’eixida des de les 18 hores. En aquesta ocasió el triat és Juli Capella, arquitecte i escriptor, conegut per ser un dels màxims impulsors de la difusió del disseny al nostre país gràcies a publicacions com ARDI o Nou Disseny Espanyol.

PechaKucha Night és una iniciativa nascuda a Tòquio amb el propòsit de difondre el disseny. En l’actualitat, centenars de ciutats al voltant del món estan adherides a aquesta proposta, una d’elles és la ciutat de València, que serà Capital Mundial del Disseny en 2022. Cadascun dels participants, siga com siga la ciutat, disposa de 20 imatges (20 segons per imatge) per a explicar el seu projecte o filosofia de treball.