Davant l’alarmant situació econòmica que travessen les societats musicals de la Comunitat Valenciana en els últims dies, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) s’ha reunit amb el Ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, el President de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, el Conseller d’Educació, Cultural i Esport de la Generalitat Valenciana, Vicent Marzà, i la Delegada del Govern a la CV, Gloria Calero, on la Federació ha exposat els problemes que assolen al col·lectiu de les societats musicals i plantejat una sèrie de mesures de protecció, abrigallades per la recent declaració d’aquestes com a Manifestació Representativa del patrimoni cultural Immaterial.

Les xifres exposades per la Presidenta de la FSMCV, Daniela González, davant el Ministre reflecteixen el moment crític que travessa el moviment, que arrossega unes inassumibles pèrdues econòmiques a conseqüència de la pandèmia del coronavirus xifrades en 20 milions d’euros durant l’any passat i altres 23 milions en aquest 2021.

A això se suma l’impacte en els centres educatius, que són la base i la pedrera del moviment. Malgrat que en més del 90% de societats musicals es va aplicar la docència en línia, s’estima que a data actual ja han perdut més del 20% de l’alumnat, la qual cosa posa en risc la viabilitat de la majoria d’escoles, sense comptar amb l’esforç que suposa per a aquests centres haber adaptat les instal·lacions per a complir amb totes les mesures higienicosanitàries necessàries.

Amb aquestes dades sobre la taula, el passat 30 d’abril, la FSMCV va proposar una àmplia llista d’accions de salvaguarda, contemplades per la declaració de les Societats Musicals de la Comunitat Valenciana com a Manifestació representativa del Patrimoni Cultural Immaterial, atorgada pel Ministeri de Cultura i Esport, instant les autoritats reunides a emprendre aquestes actuacions de manera urgent.

Ajudes econòmiques

La FSMCV va exposar la necessitat de comptar amb una línia d’ajudes directes al col·lectiu, provinents tant per part de la Generalitat Valenciana com del Ministeri. Aquestes ajudes estarien concretades a través d’accions com un increment de la dotació econòmica de l’Estat destinada a les societats musicals, una reclamació històrica del col·lectiu; un increment de les ajudes atorgades per part de l’Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM); o l’accés al sistema públic de beques, al qual la xarxa de Centres Educatius de la FSMCV no té accés per tractar-se d’ensenyaments no reglats. A més, la Federació va sol·licitar que les ajudes a les Escoles de Música arriben al 70% de finançament públic.

D’altra banda, els dirigents de la FSMCV també van posar sobre la taula una sèrie d’accions que suposarien una ajuda econòmica indirecta vital per al col·lectiu, entre elles destaquen la baixada del IVA dels instruments d’un 21% a un 10%, que passarien per tractar-se de material educatiu; una deducció en el IRPF de les quotes socials que s’han de pagar per ser soci/a d’una Societat Musical; canvis en la llei del IRPF que beneficien al voluntariat, una peça central i indispensable del col·lectiu; o impulsar el mecenatge, fent que els patrocinis i/o donacions d’empreses privades a les societats musicals siguen deduïbles en l’impost de societats. També va haver-hi temps per a abordar algunes millores en la legislació que afecta les societats musicals, amb l’actualització de la Llei Valenciana de la Música. La Federació va presentar en 2018 les propostes de modificació de la Llei de 1998 i actualment està treballant en l’actualització del text articulat. En paral·lel, la FSMCV va traslladar la necessitat d’articular una Llei del voluntariat, un reconeixement de la figura del voluntariat cultural per a equiparar-se amb el voluntariat social. Finalment es van discutir modificacions en la legislació fiscal de les societats musicals / associacions sense ànim de lucre culturals amb l’objectiu d’aconseguir una diferenciació de l’empresa privada pura i canvis en la llei del IRPF per al voluntariat del col·lectiu.

Un dels temes d’actualitat entre el col·lectiu també va cobrar protagonisme en la reunió. La FSMCV va traslladar el sentir del seu col·lectiu i va demanar que es revertira la situació i s’incloguera al professorat dels centres educatius dependents de les societats musicals en el pla de vacunació docent.

Altres mesures

La difusió del patrimoni musical de les societats musicals pel territori nacional, amb la presència en espais simfònics de referència en l’àmbit nacional, o la intenció d’impulsar una futura declaració de Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO per a les societats musicals de la Comunitat Valenciana, van ser altres dels assumptes abordats.