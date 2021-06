Cecilia Bartolomé, Juli Mira i Empar Ferrer han sigut nomenats Acadèmics d’Honor de l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV). «Són tres grans professionals del cinema valencià, la carrera artística dels quals ha trascendit més enllà de les nostres fronteres», ha assenyalat l’entitat.

Qui rebera el Premi d’Honor en la primera celebració dels Premis de l’Audiovisual Valencià de 2018, Cecilia Bartolomé, la cineasta alicantina compta en la seua filmografia amb un gran nombre de llargmetratges de ficció i documentals, en els quals també ha desenvolupat la seua faceta com a guionista i productora. Destaca de la seua àmplia cinematografia els films Lejos de África, Vámonos, Bárbara -amb l’actriu Amparo Soler-, i els seus dos polèmics i reconeguts documentals Después de… sobre l’época de la Transició Espanyola.

El cas de l’actor alcoià Juli Mira, la seua inconfusible veu i la seua presència en l’escenari i davant la càmera li ha valgut una prolífica carrera de cinema, teatre i televisió, però també com a actor de doblatge de nombroses pel·lícules i sèries. La trajectòria de Mira fou reconeguda en 2019 en la segona edició dels Premis de l’Audiovisual Valenicà, qui recentment ha participat en pel·lícules com Formentera Lady, de Pau Durà, o en sèries de televisió com «La Fossa» o «Velvet».

En l’última gala dels Premis de 2020, la també actriu Empar Ferrer va ser mereixedora del Premi d’Honor que va recollir amb entusiasme i molta emoció davant l’auditori del Palau de les Arts de València. Nascuda a Mislata, Ferrer no para de treballar com a actriu i actualment la podem veure en la petita pantalla, en el paper de María per a la sèrie «El pueblo», de Mediaset.

Grans artistes i professionals d’encomiable trajectòria, Empar Ferrer, Juli Mira i Cecilia Bartolomé rebran hui el nomenament d’Acadèmics d’Honor, en un acte que organitza AVAV durant la cerimònia de cloenda del 18é Festival de Cinema d’Alacant.

L’Institut Valencià de Cultura i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual han convocat la 4ª edició dels Premis de l’Audiovisual Valencià, uns guardons que tenen la finalitat de reconèixer la qualitat de les pel·lícules i altres produccions audiovisuals valencianes estrenades o amb data d’estrena entre el lliurament de l’última edició dels premis -21 de novembre de 2020- i el 31 de desembre 2021. Les candidatures a les diferents categories poden ser presentades per persones físiques o jurídiques mitjançant el formulari online corresponent, disponible en la web oficial d’AVAV, El termini d’inscripció als Premis acaba el 6 de setembre de 2021.

La cerimònia d’enguany tindrà lloc en el Teatre Principal d’Alacant, el dissabte 4 de desembre. Aquests premis pretenen convertir-se en un esdeveniment no solament per al sector, sinó per a tota la societat, i ser una finestra pública que valore i promocione la producció audiovisual valenciana i el treball de les i els professionals guardonats.

Un any més, els Premis compten amb vint-i-quatre categories a concurs, a més del tradicional Premi d’Honor que s’atorga directament i que coneixerem en les dates properes a la cerimònia. Aquestes categories inclouen als llargmetratges, els curtmetratges i les sèries, ja siguen de gènere documental, de ficció o d’animació, així com la categoria de millor videojoc.