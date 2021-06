L’edició independent és la que no depén d’un gran grup i suposa el 80% de la riquesa cultural i bibliodiversitat al sector del llibre. Amb aquesta diversitat i riquesa, l’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV) i l’Ajuntament de València organitzen la primera Fira de l’Edició Independent a València, que tindrà lloc a la Marina de València, davant del Veles e Vents, fins el 20 de juny.

Aquesta fira pretén consolidar-se com un espai de trobada entre professionals de la indústria editorial i esdevenir alhora un punt d’unió amb el públic lector d’obres escrites i gràfiques que poden ser difícils de trobar en els canals de venda més comercials. Amb totes les previsions desbordades, es parla d’èxit en la convocatòria amb un total de 69 expositors, dels quals el 20% és provinent d’altres indrets: Catalunya, País Basc, Navarra, Andalusia, Madrid i Castella La Manxa. Hi participen 52 editorials, 8 llibreries i 9 il·lustradors, que tindran també un espai per a exposar els seus treballs autoeditats com ara fanzines, artesanies, etc. En aquest sentit, s’ha comptat també amb la col·laboració de l’Associació de Professional de la Il·lustració Valenciana (APIV).

És un esdeveniment obert a la ciutadania amb exposició i venda, acompanyat també de 75 signatures d’autores i autors i una àmplia programació d’activitats dirigides a públic infantil, juvenil i adult. D’entre les quals destaquen quatre que comptaran amb interpretació en llengua de signes: Mentre durin les espelmes (Josep Rodríguez Ferrer, Voliana Edicions), Braqui ulls blaus (Antonio Bosch Conde i Herminia Esparza, Editorial Samaruc), Refugio (José Fenollosa, Grafito Editorial) i Llibre de morts (Jordi Colonques, Edicions Bromera). També destaquen algunes activitats per al públic més menut com Adivinarock. Historia ilustrada del rock (Susana Monteagudo i Luís Demano, Litera Libros); altres com Cartilla de redención (Purificación Mascarell, Altamarea) per a adults o la presentació de Dolora #3 de La Primera Libros.