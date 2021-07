L’Aula de Cinema de la Universitat de València organitza ‘Nits de Cinema’ al Claustre de La Nau celebra enguany l’Any Berlanga amb la tornada a la presencialitat d’aquesta cita estival. Totes les projeccions entre el 13 i el 23 de juliol començaran a les 22 hores i estaran precedides d’una presentació breu i un col·loqui posterior.

Com en edicions anteriors, la programació inclou dos cicles, un d’ells dedicat a Luis García Berlanga, de qui es compleix enguany el centenari del seu naixement, i que està organitzat juntament amb La Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura. I a més s’organitzarà un cicle de cinema documental que comptarà, per primera vegada, amb la presència dels directors de les cintes.

El primer cicle, ‘Les fronteres de la ficció’, pretén demostrar la relació del cinema amb la realitat, i bellesa de cert tipus de cinema fet al marge d’interessos comercials. Un viatge al gènere documental acompanyat per col·loquis, previs als films.

El dimarts 13 de juliol el cicle començarà amb ‘My Mexican Bretzel’, dirigit per Nuria Giménez Lorang, és un diari íntim d’una dona de classe acomodada il·lustrat per les filmacions casolanes del seu marit, un ric industrial, entre els anys 40 i 60 del segle passat. La directora oferirà una conferència aquest mateix dia, a les 19.30 hores a l’Aula Magna, acompanyada de la també cineasta Carolina Astudillo, directora d’’Ainoha, yo no soy esa’. Ambdues mantindran un diàleg al voltant dels seus processos creatius moderat per Áurea Ortiz.

Precissament el dimecres 14 es projectarà ‘Ainhoa, yo no soy esa’, la història oficial d’Espanya dels noranta narrada a través dels diaris, enregistraments i fotografies de vida una dona que resulta ser molt diferent de la que van conèixer els seus familiars i amics.

‘Lobster Soup’, dels valencians Pepe Andreu i Rafa Molés, que es projectarà el dijous 15 de juliol, relata la història dels germans Krilli i Alli i la seua famosa sopa de llagosta. Una comèdia deliciosa, amb ingredients dolços, picants i melancòlics, sobre l’ànima humana i la vida en comunitat que s’acaba convertint en una radiografia de la decadència consumista del món occidental.

La comèdia berlanguina

‘Nits de Cinema’ s’unirà enguany a les commemoracions per l’Any Berlanga a través del cicle ‘Berlanga i la comèdia’, una programació que inclourà la projecció de la Trilogia Nacional -’Escopeta Nacional’, ‘Patrimonio Nacional’ i ‘Nacional III’-, que tractarà de plantejar la relació de l’obra del cineasta amb altres pel·lícules, dins d’un cicle major realitzat en col·laboració amb La Filmoteca de l’Institut Valencià de Cultura.

El dimecres 21 ‘La escopeta nacional’ inaugurarà la Trilogia que presentarà el crític de cinema i sèries Enric Albero. El dijous 22 tornaran els Leguineche amb ‘Patrimoni nacional’, que presentarà l’escriptor i crític de cinema Ramón Alfonso.

El divendres 23 es tanca la saga i el cicle berlanguià amb ‘Nacional III’ que serà presentada per Cinestesia Podcast. El cicle ‘Berlanga i la comèdia’ continuarà en les projeccions de la Filmoteca d’Estiu.