L’artista Antoni Miró serà nomenat Fill Predilecte d’Alcoi i rebrà la Medalla d’Or de la ciutat, si prospera la iniciativa plantejada en Junta de Portaveus per l’alcalde, Toni Francés. Per a això es convocarà una ponència, un escrit que argumente el mereixement d’aquests reconeixements per part del pintor i escultor.

La ponència passarà després a la comissió municipal de Serveis a les Persones, on es farà una primera votació. Seguidament, i previ a la seua arribada al ple, hi haurà un temps perquè les persones interessades tant a títol individual com col·lectiu puguen fer les seues aportacions i adhesions a la ponència. El text final serà llegit per l’alcalde en la sessió plenària on s’aborde el lliurament d’aquestes distincions.

Francés ha destacat que Antoni Miró «sense cap dubte mereix aquest reconeixement, no sols per la seua trajectòria artística en diversos àmbits com la pintura, l’escultura, el cartelisme o la ceràmica o el dibuix, també per la seua tasca per a fomentar la cultura». L’alcalde ha defensat que és «un artista amb majúscules i com ell mateix es defineix, un treballador de l’art», a més de «un gran representant de la nostra ciutat».

Grup Alcoiart

Nascut a Alcoi en 1944, Antoni Miró va rebre en 1960 el primer premi de pintura de l’Ajuntament. Al gener de 1965 va realitzar la seua primera exposició individual i va fundar el Grup Alcoiart, que va estar actiu fins a 1972. Aqueix mateix any va crear també el Gruppo Denunzia a la ciutat italiana de Brescia.

Són nombroses les seues exposicions dins i fora del nostre país, així com els premis i esments que se li han concedit, i també és membre de diverses acadèmies internacionals, han recordat fonts municipals. En la seua trajectòria professional, ha combinat una gran varietat d’iniciatives, des de les directament artístiques fins a la seua «incansable» atenció a la promoció i foment de la cultura.

També destaca, en els últims anys, la creació de la Càtedra d’Art Contemporani Antoni Miró en la Universitat d’Alacant (UA), amb l’objectiu de promoure, contribuir al coneixement i a la difusió de l’art contemporani, especialment valencià, una iniciativa en la qual col·laboren els Ajuntaments d’Alcoi i d’Otos i el mateix Antoni Miró.

Es tracta d’un espai de reflexió, debat, investigació i divulgació en el camp de l’art plàstic contemporani, així com de les seues relacions amb el pensament i amb altres manifestacions artístiques com a literatura, música i cinema.

La Medalla d’Or d’Alcoi ha sigut lliurada amb anterioritat a personalitats com Camilo Sesto, Ricardo Senabre, Isabel-Clara Simó, Juan Gil Albert, Ovidi Montllor, Amando Blanquer, o Ramón Castañer, entre altres. També s’ha otorgat a títol col·lectiu a la Universitat Politècnica de València, l’Assemblea local de la Creu Roja o el Cos de Bombers d’Alcoi, i més recentment al Cercle Industrial.