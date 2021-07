La Fira Valenciana de la Música Trovam – Pro Weekend presenta els primers noms de la programació de la seua novena edició. Entre les 30 propostes que conformen aquest avançament, cal destacar la inclusió de formacions valencianes com Àlex Blat, La Fúmiga, Mafalda, Nacho Mañó & Gisela Renes, Òscar Briz, Samantha i Sandra Monfort. A més, hi seran els intèrprets estatals Albert Pla, Caminero Trío i La Otra. La Fira Valenciana de la Música se celebrarà a Castelló de la Plana entre el dimecres 3 i el dissabte 6 de novembre.

Des de l’any 2013, l’organització del Trovam – Pro Weekend ha treballat per ser l’aparador de la música feta a les comarques valencianes. Un any més, els assistents podran conéixer de primera mà els valors emergents i consolidats de la Comunitat Valenciana. L’oferta artística es completa amb solistes i bandes arribades d’altres punts de l’Estat.

Programació eclèctica

Els ritmes urbans i festius sonaran amb força en la Fira Valenciana de la Música. Així, La Fúmiga descarregarà l’energia de cançons com ‘Mediterrània’, ‘Havia de passar’ o ‘Ja no fa mal’ en un nou espectacle que té les seues arrels en les bandes i xarangues de carrer. Un altre dels plats forts de l’esdeveniment serà Samantha. Després del seu pas per Operación Triunfo, la jove de Beniarrés s’ha consolidat com una de les grans veus del panorama musical gràcies al seu primer llarga durada, Nada, i a temes com ‘Mar de dudas’.

Castelló serà una de les primeres ciutats on es podran escoltar els temes de Les infelices, el cinqué treball discogràfic de Mafalda. L’àlbum és fruit d’un llarg procés de composició i creació amb el rock com a gènere predominant. Així mateix, Maluks portarà a la capital de La Plana els ritmes de dancehall, reggae, cúmbia i dub del disc Som i vibrem.

En la vessant més propera al pop, Àlex Blat, vocalista, guitarrista i compositor de Tardor, acudirà a la Fira per a mostrar el seu primer treball en solitari, La veritat, dominat per melodies acústiques. El cantant Òscar Briz també arribarà aamb nou treball sota el braç. En el seu cas, Amor & Psicodèlia en temps de virus és un àlbum sorgit durant el confinament.

Entre la representació valenciana també cal destacar els directes de Borja Mompó, antic integrant de Modelo de Respuesta Polar, qui s’ha aproximat a les sonoritats acústiques amb un EP homònim. Les línies de guitarra elèctrica, els teclats i els efectes digitals s’integren en Casa, l’àlbum que les alcoianes Júlia presentaran a Castelló de la Plana. Un altre disc que s’estrenarà al Trovam – Pro Weekend serà La dansa d’un temps nou, del quintet de Rafa Xambó. Es tracta d’un treball que naix de les crisis que ens ha tocat viure, però sense perdre l’esperit de resistència.

L’electrònica també tindrà protagonisme. Així, l’artista canària d’origen suec Cintia Lund desplegarà els ritmes de sintetitzadors que donen forma al disc Aquí en Madrid. També cal destacar la presència de Bulego, formació d’Azkoitia, amb lletres escrites íntegrament en basc que tracten assumptes quotidians des d’una perspectiva positiva.