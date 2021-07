El director del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) i del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, acompanyat per Jacobo Pallarés i Maribel Bayona, coordinadors de ‘Graners de creació’, i per Laura Pastor i Elisa Matallín, de l’equip de mediació de ‘Graners de creació’, ha presentat els 12 projectes seleccionats per a les residències de ‘Graners de creació’ de 2022.

Amb aquests últims seleccionats són ja 34 les i els residents que han participat en ‘Graners de creació’, en el seu programa 2019-2022, consolidant un treball desenvolupat a mitjà i llarg termini.

Pérez Pont assenyala que «en aquests últims anys el programa de residències de creació, ‘Cultura Resident’, ha contribuït a transformar el context cultural valencià, a través de residències que impulsen la producció i la investigació artístiques i la mediació cultural,i continuem donant suport en una edició que evoluciona i es projecta cap a l’exterior».

Jacobo Pallarés destaca el suport fonamental del Consorci de Museus i del Centre del Carme que sustenten la visió d’un futur millor per a les arts escèniques a través de ‘Graners de creació’.

Residents 2022

Els artistes seleccionats per a les residències de 2022 són La Lola Boreal, Taninna Teatre i Gota fría, Companya Nerval, Javier Hedrosa, Companyia Arritmados, Dacsa Produccions, Caterva Teatre, Alberto Cortés, Ladyfunta, Sandra Gómez, Paula Serrano, Teatre Corrent, Migrats Dansa 2022, El invernadero del Festival Russafa Escènica i la proposta ‘site specific’ del Festival 10 Sentidos.

Amfitrions

El treball de ‘Graners de creació’ se sustenta en els socis del projecte que actuen com a amfitrions dels residents: Sala Russafa, La Mutant, Teatre El Musical, Espai Inestable, Teatre Círculo, Sala Off, Teatre del Raval, Benamil, Casa de la Cultura de Bellreguard, Paranimf de la Universitat Jaume I, Dansa València, Festival Russafa Escènica, Circuito Bucles, Festival 10 Sentidos.

Connexions

Durant la presentació s’ha conegut el projecte ‘Connexions’, un conjunt d’acords la projecció i la mobilitat de les residències creatives. El treball s’ha concretat en acords amb sis institucions i empreses. El segon acord és amb Tantarantana teatre i fàbrica de creació (Barcelona), que ha posat a disposició les seues instal·lacions i una quantitat econòmica per a una de les companyies residents de ‘Graners de creació’.

Acompanyament

La tercera ‘connexió’ ha sigut amb La Granja, Burjassot. El centre s’ofereix com a centre públic per al desenvolupament de residències d’arts en moviment i acompanyarà amb diferents activitats les residències de 2021 i 2022.

Mobilitat

Dins de l’àmbit de la mobilitat s’han tancat tres acords més: amb la Casa de la Cultura de Bellreguard, amb la Universitat Jaume I i amb el Museu Universitat de Navarra. Es tracta d’acords que fomenten una descentralització de la cultura, que ajuden a acostar propostes d’avantguarda a llocs fora de circuit establit i que eixamplen el panorama d’exhibició dels residents de ‘Graners’.

Suports

Jacobo Pallarés sol·licita «el suport de les administracions locals i autonòmiques perquè les residències s’incorporen decididament en les seues polítiques culturals amb recursos econòmics i estructurals».

e-mediació

Laura Pastor i Elisa Matallín, de l’equip de mediació de ‘Graners de creació’, han insistit en la importància de fomentar l’educació en l’àmbit de les arts escèniques del públic.

Duettos

Matallín destaca «com a primer acte d’inici de curs volem realitzar una trobada que anomenem ‘Duettos’, en el qual artistes que ja han passat per les residències compartiran les seues experiències amb els nouvinguts».