Un total de sis produccions Escalante es podran veure en la temporada 21/22 del teatre de la Diputació de València. La programació inclou l’estrena de tres noves produccions i la reposició de tres produccions pròpies que han obtingut una molt bona resposta del públic: la premiada Yolo’ de Lucas Escobedo per a obrir temporada al mes de setembre, ‘Lluna’ de l’Horta Teatre, dirigida per Juan Pablo Mendiola i ‘Rebel·lió’ de Marea Danza, dirigida per la Teta Calva.

La diputada de Teatres, Glòria Tello, destaca que es tracta «d’una programació que suma produccions pròpies d’excel·lent qualitat per arribar al màxim d’escoles possibles de la província de València. A més enguany es realitza una aposta per la màgia i teatre de carrer, dos activitats que no havien estat incloses en les produccions anteriors de l’Escalante».

Al mes de gener es presentarà ‘El xiquet que volia una falda escocesa’ d’Adriàn Novella, obra sobre la importància de ser u mateix que va ser reconeguda amb el Premi de Teatre Infantil Escalante 2017.

D’altra banda, i arran de la convocatòria per a noves produccions que es va llançar el passat mes d’abril, s’estrenaran dos espectacles on s’incorporarà noves disciplines com la màgia i el teatre de carrer.

‘La màquina de Rude Goldberg’, un espectacle de màgia de Nacho Diago que convida a reflexionar sobre els xicotets detalls que poden canviar el món, i ‘Xafar la gespa’, un espectacle itinerant de carrer de la companyia de teatre La Negra, amb text de Guadalupe Sáez i dirigit per Sergi Heredia que es planteja què passarà amb la natura ara que l’ésser humà ha tornat al carrer després de la pandèmia.

Segons Marylène Albentosa, directora artística de L’Escalante, «presentem una programació de més de vint companyies que tracta diverses temàtiques adreçades a públic infantil i juvenil, que aposta pel treball de l’Escalante amb les seues produccions. Produccions que es podran veure al Teatre Principal, i col·laboració del MuVIM, Palau de les Arts, Musical i La Mutant als que volem agrair-los la seua col·laboració».

Públic infantil i juvenil

Entre les propostes de teatre infantil destaquen companyies com Agrupación Señor Serrano amb l’espectacle ‘Prometeu’, Anita Maravillas amb l’espectacle ‘Las Cotton’, Zum-Zum Teatre amb ‘Soc una nou’ o la companyia de dansa noruega Dybwikdans amb «BLȦfugl» (ocell blau). La companyia valenciana Albena, entre altres, presentarà un musical dirigit per Patricia Pardo, amb la Noèlia Pérez i Josep Zapater.

Dins del cicle de teatre jove rebrem, entre d’altres, a la Joven Compañia amb l’espectacle ‘Ulloa’, basat en un text d’Emilia Pardo Bazán; ‘L’abraçada dels cucs’ de Paula Llorens, i a Maduixa Teatre amb la versió de sala del nou espectacle ‘Migrare’.

Cicle de Memòria històrica

A banda d’estos espectacles adreçats al públic escolar, durant el mes de novembre tindrà lloc a la sala Matilde Salvador de la Universitat de València el cicle ‘Teatre de la Memòria’, adreçat al públic adult i que pretén revisar la nostra història per interpretar-la de la manera més fidel possible a través de diversos llenguatges escènics.

A més, com ve sent costum, al desembre torna el ‘Nadal a l’Escalante’, una de les cites més esperades pel públic familiar durant les dates nadalenques, que acollirà circ, mim, música i dansa al Teatre Principal de València. D’altra banda, l’Escalante també estarà present en els festivals Russafa Escènica i Dansa València.

La temporada 2021/22 es presentarà al complet al mes de setembre, conjuntament amb la campanya #GeneracióEscalante, que vol posar en relleu el lligam de l’Escalante amb el territori i amb els diversos espais escènics on trasllada la seua activitat, apel·lant als vincles que s’han gestat amb diverses generacions després de més de tres dècades al servei de la ciutadania valenciana.

Una campanya que pretén, per tant, recordar que l’esperit de l’Escalante roman més viu que mai.