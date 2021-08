El Teatre Romà de Sagunt acollirà els dies 9 i 10 d’agost, dilluns i dimarts, a partir de les 22 hores, la comèdia tràgica «DemoKratia» de la mà de la companyia local Acteonica Teatre, en el marc del festival Sagunt a Escena.

«DemoKratia», escrita i dirigida per Albert Forment, s’ambienta en l’Atenes Clàssica i compta amb un elenc format per Paqui Rondán, María Jesús Suárez, Vicent Ortolà, Víctor Vila, Carla Pascual i José Olmos. A més, amb l’assessorament històric de Valentia Romana i Saguntum Augusta, que a més col·laboren com figurants.

L’obra compta amb personatges històrics, que tenen debats sobre la democràcia i els seus mals i defectes, però també les seues grans virtuts.

La companyia local Acteonica porta al monument saguntí una proposta de teatre polític paródico i sarcàstic, una reflexió en veu alta «plena de riures amargs» sobre els orígens del, malgrat tot, millor dels sistemes polítics mai inventats: el govern del poble, o DemoKratia.

Pèricles de Soe (Paqui Rondán), cap dels demòcrates progressistes i gran estratego d’Atenes, assessorat per la seua parella, la bella i intel·ligent hetera Aspasia de Prostíbul (Carla Pascual) -que trama una revolta de dones-, s’enfronta pel poder al cap dels demòcrates conservadors, Cimón de Pepe (María Jesús Suárez).

Mentre, el terrible rei d’Esparta, Arquidamo I de Pox (Víctor Vila), intenta aturar amb el seu invencible exèrcit a la jove democràcia atenesa fins que li fan una oferta que no pot rebutjar.

Sòcrates de Podem (Vicent Ortolà), cap dels demòcrates radicals, també intervé en l’assemblea atenesa i apuntala amb les seues malicioses preguntes el tambaleante poder de Pèricles de Soe alhora que el seu col·lega Eurípides d’Arse (José Olmos), el dramaturg borratxo, amic de dones i esclaus, a els qui la democràcia atenesa nega el dret de vot, ens explica aquesta història acostat a una àmfora plena de vi. La representació serà en castellà i tindrà una durada de 90 minuts. Aquesta comèdia tràgica està recomanada per a persones majors de 12 anys i el preu de l’entrada és de 10 euros.