Després de travessar una de les crisis més intenses dels més de dos segles d’història de les societats musicals de la Comunitat Valenciana, en els últims mesos l’alegria i l’efervescència que caracteritzen a aquest col·lectiu es va obrint camí de nou a ritme d’una bateria de bones notícies i de campanyes.

Com fa bé de recordar la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, aquest territori és Terra de Música. Actualment, existeix almenys una Societat Musical en el 95% dels municipis de la Comunitat Valenciana de més de 500 habitants. Per això, des de fa un any i al costat de Turisme Comunitat Valenciana, la FSMCV duu a terme la campanya Músics amb D.O., en la qual pretén convertir el patrimoni cultural que representen els músics valencians en un focus d’atracció turística. En aquest marc sorgeix la campanya «Músics amb Denominació d’Origen – Circuit de concerts per al foment del turisme a la Comunitat Valenciana», que aquest estiu per segon any consecutiu, ofereix a les societats musicals federades l’oportunitat de participar en un circuit format per un total de 50 concerts a desenvolupar en tot el territori de la Comunitat entre els mesos d’agost i octubre. Com a novetat, en aquesta segona edició s’està fomentant la interrelació entre música, turisme i gastronomia, en desenvolupar-se en paral·lel una campanya audiovisual en xarxes socials on les societats musicals són les protagonistes a través del concurs «A que sap la teua música?».

Una altra de les històriques campanyes de concerts que promou la FSMCV, la Campanya d’Intercanvis, aconsegueix enguany la seua XVIII edició. Una col·lecció de concerts que al costat de la Federació de Cors de la Comunitat Valenciana (FECOCOVA), la Federació de Folklore de la Comunitat Valenciana (FFCV), la Federació Valenciana de Dolçainers i Tabaleters (FVDiT) i des d’aquesta edició 2021, la Federació d’Orquestres i Rondalles de Pols i Pua de la Comunitat Valenciana (FORPPCV), està agitant el calendari festiu dels músics valencians.

En paral·lel a aquestes campanyes, i després de moltes setmanes d’incertesa i de vaivens, la Consellera de Sanitat Ana Barceló trencava la notícia fa unes setmanes en roda de premsa: les Falles 2021 sí que anirien acompanyades de música de banda. S’ha mantingut així una unió inseparable entre el col·lectiu faller i el de les societats musicals que han vist com de nou, i d’una forma responsable i respectuosa amb els protocols sanitaris i amb el moment actual, els carrers s’omplien de vida i música. La gran festa valenciana, que conclou aquesta mateixa nit, és un dels punts més calents del calendari anual d’aquest moviment cultural i social i després de més d’un any en blanc, la seua participació ha suposat un impuls emocional, moral i econòmic vital per a mirar al futur amb il·lusió.

A més, per a tancar la traca de bones notícies que han protagonitzat les societats musicals en les últimes setmanes, la Federació anunciava aquesta setmana la convocatòria dels Premis Euterpe per a l’edició de 2021. Aquests premis, que enguany aconsegueixen la seua XXII edició, són convocats anualment per la FSMCV amb la finalitat d’homenatjar la música valenciana en diferents àmbits d’actuació. Com a novetat per a aquesta edició, els Premis Euterpe comptaran amb una nova categoria: el Premi Euterpe a la societat musical impulsora de projectes d’inclusió social. Una bonica iniciativa per a reconéixer les infinitats de gestos d’altruistes que, abans de l’al·luvió de bones notícies, han mantingut a flotació al col·lectiu.