El grup valencià Jamaleònics i el cantant Pep Gimeno ‘El Botifarra’ han unit les seues forces per a cantar en defensa del feminisme i la llibertat des del Puig de Santa Maria. «No, pare» és la cançó que naix d’aquesta col·laboració, una barreja de folklore valencià, balkan i ska. El videoclip es va filmar íntegrament en El Puig, escenari també de la preestrena, que tindrà lloc hui als esglaons del Monestir de la localitat. La producció va comptar amb el finançament de l’Ajuntament del Puig i amb la col·laboració de bona part dels veïns del poble.

L’acte començarà amb un concert de Jamaleònics, on presentaran algunes de les cançons del seu pròxim disc, Multitud subalterna, que eixirà a la venda el pròxim 1 d’octubre. Després, tindrà lloc la preestrena del videoclip, un curtmetratge musical de 8 minuts de duració que narra la història d’una xiqueta que ha de lidiar amb les exigències culturals de la societat on viu.

Per assistir a la preestrena cal reservar el seient manant un correu a cultura@elpuig.org, indicant nom i telèfon de contacte. L’estrena oficial serà el 12 de setembre en les xarxes socials de Jamaleònics.

La producció ha sigut guionitzada per Arnau Centelles, membre del grup, i dirigida conjuntament amb Gabriel Martínez. Els auxiliars de càmera han sigut Sara Pacheco i Llum Gimeno, i Gabriel Martínez i Sherezade Bernabéu han sigut els encarregats del muntatge.

El grup valencià també ha comptat amb el Cor Almudàfer, format per Ariadna Pérez, Clara Morant, Clara Fabuel, Maha Jabakhanji, Lourdes López, Cristina Tabernero, Sergi Rajadell, Emilio Batalla, Javier Peris i Juan Carlos Rovira.

La cançó està inspirada en un conegut romanç de Benimodo, «Quin pare que tinc». Jamaleònics va gravar el tema als Estudis Elefante amb Alberto Diaz i a l’estudi de Michu Krygiel i Stefan Db aValència.

Més de 50 persones van participar en el videoclip, on es poden veure llocs històrics com el Reial Monestir del Puig, la muntanya de Santa Bàrbara, així com vistes aéries de l’Horta Nord. La producció es va gravar durant quatre mesos.

Segons el grup musical, la música de la cançó «representa la batalla contra els canons socials». «Al principi la música ocupa tota l’escena, presentant el que pareix més un camp de batalla que un amable poble, quan apareix la xiqueta, balla amb la seua ignorància per damunt d’aquesta tensió omnipresent. Ja quan apareix el pare, la imatge abandona el caràcter bèl·lic i es torna més simpàtica, tot i que la música continua presentant una tensió no resolta. En aquest punt la xiqueta ha d’anar vivint i veient coses que la fan despertar un impuls rebel al seu interior. La xiqueta viu batalles reals amb persones del poble que representen canons i altres formes de pressions socials», explica la banda.

Jamaleònics està formada per Ximo González, Manu Gómez, Javier Garcia, Pedro Ponce, Sara Pacheco i Arnau Centelles. Els seus integrats són veïns de Sagunt, El Puig i Faura.