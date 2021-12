FSMCV Produccions és el segell discogràfic propi que la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana ofereix a les seues societats musicals amb la finalitat de potenciar i promocionar el patrimoni cultural sonor sorgit en el si de les societats musicals que componen el col·lectiu. Mitjançant aquest servei que la FSMCV posa a disposició dels seues societats musicals, estes tenen al seu abast una producció discogràfica per als seus enregistraments, per a banda i orquestra simfònica.

Aquest servei, que porta anys a la disposició de totes les societats musicals federades, ha servit per a moltes d’elles d’instrument per a la publicació i millor divulgació de les interpretacions registrades en qualsevol suport, i, en particular, contribuir a una adequada gestió, administració i conservació del seu repertori interpretatiu, incloent la protecció i gestió dels drets de propietat intel·lectual que es deriven en la seua explotació primària i secundària, tant analògica com digital. Són ja diverses les societats musicals que ho han utilitzat en els seus enregistraments, obtenint amb això nous ingressos procedents dels drets de propietat intel·lectual dels seus CD’s i DVD’s, sota la gestió dels serveis de la FSMCV.

Recentment, FSMCV Produccions ha sumat un nou servei: la distribució digital a través de plataformes de streaming com Spotify. Amb això, el patrimoni cultural valencià avança amb fermesa cap a la modernització, la digitalització i l’accessibilitat i, des de ja, està a l’abast de milions de persones de tot el planeta en la plataforma musical líder. Subscriptors des de Madrid o Barcelona, fins a Rio de Janeiro, per citar alguns exemples, ja poden gaudir de la nostra música mitjançant aquesta iniciativa de la FSMCV.

En el catàleg disponible per Streaming del segell discogràfic de FSMCV es poden trobar, ara mateix, la discografia completa de la Jove Banda Simfònica i de la Jove Orquestra Simfònica de la FSMCV, aquesta última, sota la batuta del mestre Cristóbal Soler, amb un amplíssim repertori que va des dels grans compositors clàssics, passant per sarsuela, òpera, pasdobles o música festera, i autors valencians de referència, tant clàssics com contemporanis. Un gran recorregut per la història de la música, des de Mozart fins els nostres dies, on destaquen obres de Chapí, Palau, Giner, Izquierdo, Blanquer, Talens, entre altres, junt a compositors actuals de la talla de Ferrer Ferran, Andrés Valero-Castells, José Rafael Pascual Vilaplana, Bernardo Adam Ferrero, Teo Aparicio, Pablo Anglés, Amparo Edo, Saül Gómez o Francisco Coll, per citar alguns exemples.

Per altra banda, cal destacar la col·lecció ‘Musica a la Llum’, fruit de l’enregistrament de la Jove Banda Simfònica de les obres que van ser rescatades abans de caure en l’oblit a través del projecte homònim que Federació duu a terme junt a CaixaBank i l’Institut Valencià de Cultura, emmarcat en la campanya ‘CaixaBank Escolta Valencia’. Es tracta d’un total de 4 cd’s produïts per l’IVC que se sumen a un cinquè que està en camí.

I com no podia ser d’altra manera, les societats musicals de la Comunitat Valenciana també estan representades a aquest canal de música en streaming mitjançant el segell FSMCV Produccions. Productes discogràfics de les societats musicals que se sumen a la gran col·lecció de 20 CD’s que FSMCV va editar juntament amb Levante-EMV, interpretats per 40 societats musicals del nostre territori.

Amb això, la Federació continua sumant iniciatives al seu esforç per situar el col·lectiu de les societats musicals a l’avantguarda i així, expandir més enllà de les fronteres de la nostra terra el gran patrimoni musical de tots els valencians que des de fa poc pot presumir de ser Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial.