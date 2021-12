L’Auditori de la Diputació d’Alacant (ADDA) acollirà demà un homenatge al poeta Miguel Hernández amb un espectacle multicultural que fusiona música, cinema, teatre i poesia. El grup oriolà Lux Aeterna & Camerata Universal Music, sota la direcció musical del compositor Rafael Lozano, portarà a l’escenari aquest projecte que va estar en la Spanish Benevolent Society de Nova York en 2017.

Artistes encapçalats per l’actriu Marta Bascuñana i la soprano Susanna Vardanyan, participaran al costat del mateix Lozano i sota la direcció escènica de Rafael Bascuñana, on posaran en escena una selecció de poemes i cançons, així com la dramatització dels records de l’esposa de l’autor oriolà, Josefina Manresa.

L’espectacle ofereix la música composta per Lozano, un recital de poemes de Miguel Hernández -i d’altres inspirats en la seua obra- per part de Marta Bascuñana i la realització d’un curtmetratge dirigit per Rafael Bascuñana.